Sonko est méchant et gourmand…il a sacrifié un « Joker » qui allait sauver…

Ousmane Sonko est un homme hors du commun. Accusé d’être un politicien violent de par ses prises de position et de diffamateur pour ses accusations sans fondement et sans preuve comme dans les affaires Prodac, des 94 milliards et surtout sur son fameux mal de dos qu’il traîne depuis son enfance, Ousmane Sonko est connu pour son narcissisme et sa voracité. Il prend tout pour lui et ne laisse rien aux autres car il se croit le plus beau et le plus méritant. Ousmane Sonko vient de gâcher tous les atouts dont disposait sa coalition rien que pour assouvir sa gloire. Il a sacrifié le seul joker qui pouvait représenter sa coalition à la présidentielle et sauver son projet…

Sonko n’est pas celui qu’on croit. Il ne cède rien aux autres. Il veut tout pour lui et rien pour les autres. Tout ce qu’il fait pour les autres, c’est pour des calculs car Ousmane Sonko ne pense qu’à lui. Dans la course à la présidentielle, Ousmane Sonko a élaboré plusieurs stratégies pour déjouer les plans du régime pour pouvoir participer à l’élection du 25 février 2024.

Pris au piège, Sonko avait conceptualisé un plan B. Et ce plan B est Bassirou Diomaye Faye. Son second qui comme lui se trouve en prison. A la différence d’Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye ne fait pas l’objet d’une radiation des listes électorales. Tout le contraire de Sonko qui savait que son dossier allait être rejeté par le Conseil constitutionnel puisqu’il n’avait pas eu de fiches de parrainage et que la caisse des Dépôts et Consignations avait refusé sa caution.

Alors que Bassirou Diomaye Faye, son Plan B avait réussi à avoir ses fiches de parrainage et déposé sa caution de 30 millions. Donc lui avait plus de chances de voir son dossier passer au Conseil Constitutionnel. Mais Sonko, entêté, maintient sa candidature sachant qu’elle sera refusée et s’octroie le parrainage des élus de l’ex Pastef qui a 23 députés à l’Assemblée nationale. Et il envoie son atout majeur vers le parrainage citoyen.

Au finish, le dossier de Sonko est rejeté par le Conseil constitutionnel et son plan B Bassirou Diomaye Faye est en difficulté car n’ayant pas pu réunir le nombre de parrains. Le Conseil constitutionnel a recalé Bassirou Diomaye Faye dont le dossier de parrainage présente de nombreux cas de doublons. Bassirou Diomaye Faye doit donc régulariser s’il veut que son dossier de candidature soit retenu.

Bassirou Diomaye Faye a peu de temps pour se consacrer à ça. L’ex leader de Pastef a sacrifié Bassirou Diomaye Faye pour satisfaire son égo. Il voulait se faire passer pour la victime et rehausser son image d’opposant martyrisé. Ousmane Sonko est si obsédé par le fait qu’il veuille devenir 5ème Président de la République de l’histoire du Sénégal qu’il a compromis la candidature de Bassirou Diomaye Faye, son second dans son ex-parti.

Il a saboté délibérément la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Mais en faisant ça, il a liquidé les chances de son parti…L’ex Pastef n’aura pas de candidat à l’élection présidentielle de février 2024 par la seule faute et l’égoïsme du maire de Ziguinchor qui ne veut pas qu’un autre émerge en dehors de lui dans son ex parti. Ousmane Sonko a choisi de tuer le projet de son parti.

Il ne peut pas être candidat à l’élection présidentielle et empêche un autre membre de son ex parti de se présenter. Il avait présenté son plan B, mais c’était de la diversion car Ousmane Sonko n’a jamais cru aller jusqu’au bout pour soutenir Bassirou Diomaye Faye qui n’était en fait que l’agneau du sacrifice. Ousmane Sonko l’a utilisé parce que tout simplement, il pensait que par ce moyen, il pouvait tromper la vigilance des autorités et faire passer sa propre candidature.

C’est son ambition qui a rendu aveugle Ousmane Sonko au point de ne pas voir que sa candidature n’avait aucune chance d’aboutir. A cause de ses mauvais calculs, son ex parti n’aura pas de candidat à l’élection présidentielle de février.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn