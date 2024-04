Affaire 1000 milliards Covid : des ministres et Dg et DAGE mouillent…le Palais

On sait maintenant pourquoi le Président Macky Sall a mis plusieurs dossiers sous son coude pour éviter les scandales politico-juridiques. Ces dossiers vraiment sensibles risquaient de lui brûler les doigts et d’incendier son foyer. Maintenant qu’il est parti et son coude levé, ces dossiers refont surface et sont entre les mains d’enquêteurs qui vont situer les responsabilités. Macky Sall, son épouse, son beau-frère ministre et certains de ses ministres et DG qui sont mouillés et trempés risquent tout simplement d’être cités à comparaître…

Revoilà les 1000 milliards du Covid. Ils reviennent avec leur lot d’indignation et de frustration. Le gouvernement du duo « Diomaye-Sonko » a rouvert la boîte de pandore. Et le mal s’est répandu sur les dignitaires de l’ancien régime. Des têtes vont tomber. Les noms de plusieurs personnalités sont cités et sont impliquées dans ce qui apparait comme étant le plus gros scandale sous l’ère Macky Sall.

C’est le temps de la reddition des 1000 milliards. Les personnes concernées sont les ministres de différents départements, les Directions de l’administration générale et de l’équipement (DAGE), les directions générales et les fournisseurs. Toutes ces personnes concernées devront répondre devant la justice. Il faut dire qu’il est difficile de taire une telle affaire tant l’opinion a du mal à digérer la manière dont certaines personnes ont profité du Covid, pour gérer de la façon la plus nébuleuse plus de 1000 milliards FCFA qui avaient été mobilisés pour venir en aide aux populations dont les activités avaient été bloquées par la pandémie.

Une enquête avait été ouverte, lorsque les rapports des corps de contrôle avaient fait état d’une véritable délinquance financière autour de la gestion de 1000 milliards FCFA qui avaient été mobilisés pour venir en aide aux personnes et entités impactées par la pandémie. Certains DAGES avaient déjà répondu et avaient incriminé leurs ministres respectifs.

Certains Ministres et DG avaient indiqué avoir agi en conformité avec l’état d’urgence. Mais les langues commencent à se délier et la famille présidentielle serait indirectement impliquée. Tout d’abord le beau-frère du Président, le ministre Mansour Faye avait été accusé d’avoir donné le colossal contrat de fourniture du riz à un Libanais. Difficile de parler de ce scandale et omettre le nom de Mansour Faye. Le beau-frère de Macky Sall est tout simplement cité comme étant au cœur d’un des plus gros scandales sous l’ère du Sénégal indépendant.

Les contrats de bouteilles d’oxygène, de masques, de seringues et de toute la logistique entrant dans la lutte contre la Covid ont été mis en cause par les organes de contrôle. Et plusieurs noms de proches de la famille présidentielle sont ventilés. Certains ministres sont prêts à mouiller le Président Macky Sall sur les instructions reçues. Ils disent avoir agi sous la tutelle de ce dernier.

On évoque également le nom de l’ancienne Première Dame qui elle, également, s’est beaucoup impliquée sur les actions menées pour gérer cette affaire. Sur beaucoup de dossiers liés à cette affaire, le nom de Marième Faye Sall est revenu. C’est dire que voilà une affaire dont les nouvelles autorités sont interpellées, et à laquelle elles ne peuvent mettre sous le coude, afin d’y faire toute la lumière. L’opinion attend.

Difficile donc de taire une telle affaire. Aller au fond de cette affaire, c’est citer les noms de tous ceux qui sont mêlés dans ce scandale. Voilà pourquoi des têtes vont tomber. C’est-à-dire que tous ceux qui sont mouillés dans cette affaire vont devoir inévitablement rendre compte. Des fournisseurs des milliers de tonnes de riz, des ministres qui ont passé ces commandes, des DAGES qui retiraient plus de 100 millions en liquide par jour, des cliniques qui stockaient des bouteilles d’oxygènes reçues gracieusement sur ordre du palais, tous vont devoir répondre devant la justice.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn