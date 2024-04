Diomaye et Sonko rattrapés par la «realpolitik»…ils tombent dans le piège

Le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont à la tête du pays depuis le 02 avril. Le premier occupe le poste de Président de la République et le second est son premier ministre. Après avoir chassé Macky Sall du pouvoir, les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veulent mettre en marche leur PROJET de rupture. Ils espèrent ainsi apporter des changements profonds dans la marche du pays. Malheureusement, les nouvelles autorités sont rattrapées par les réalités politiques du Sénégal.

Le Pastef est arrivé au pouvoir avec son PROJET. Celui-ci a été vendu aux sénégalais comme la «solution miracle» face aux problèmes qu’ils rencontrent. Malheureusement, ledit PROJET n’est pas encore peaufiné. Il ne sera prêt qu’au troisième trimestre de l’année 2024. D’ici là, les autorités vont devoir faire avec le Plan Sénégal Émergent (PSE) de Macky Sall. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont attendus sur de nombreuses questions urgentes. En attendant d’avoir des solutions face aux questions de l’heure, le tandem est en train de placerses hommes.

En conseil des ministres, mercredi dernier, le président de la République a procédé à certaines nominations. Et on constate que le locataire du Palais et son premier ministre ont placé leurs hommes. Ils ont placé des défenseurs du PROJET ou des membres de Pastef a des postes stratégiques. La Poste, La CDC, la RTS, l’AIBD et d’autres institutions ont de nouveaux directeurs généraux. Une première vague de nomination qui fait beaucoup de bruit au Sénégal. Le chef de l’Etat et son PM n’ont pas respectés un des principes fondamentaux de leur programme.

Le Pastef avait promis qu’une fois au pouvoir, certains postes seraient décernés par des appels à candidature. Chose qui n’a pas été faite. Mais il ne pouvait en être autrement. Toutes les personnes qui connaissent la réalité politique savent que les patriotes ne pouvaient pas réussir une telle prouesse. C’est utopique de penser que les postes allaient être donnés par des appels à candidature. En politique, les présidents élus ont toujours gouverné avec leurs compagnons de lutte. Sonko et Diomaye ne pouvait faire exception à cette règle.

Ils ont été soutenu par une large coalition. «Diomaye Président» regroupe de nombreux partis politiques, mouvements et candidats indépendants. Toutes ses personnes se sont battues pour la victoire du candidat choisi par Ousmane Sonko. Une fois élu, Bassirou Diomaye Faye est obligé à récompenser ses alliés. Il ne peut prendre le risque de faire des appels à candidature. Car une chose est sûre, le régime sortant avait la chance de remporter tous les postes stratégiques.

Le «Macky» compte de nombreux profils avec une bonne expérience aptes à remporter tous les appels à candidature lancés par le pouvoir. Pour éviter un tel scénario, les patriotes ont installé leurs hommes foulant du pied tout ce qu’ils avaient dit. Diomaye semblait être conscient du piège. Dans son programme, il a pris les devants. Contrairement à Sonko qui disait «tous les postes», le chef de l’Etat avait écrit noir sur blanc «certains postes». Ce qui lui permet de justifier ses décisions trop controversées.

Mais en politique, la parole est sacrée. Satisfaire sa clientèle politique ne doit pas pousser les patriotes à se renier. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye ont promis aux Sénégalais de faire des appels à candidature pour certains postes. Ils devraient tenir parole. Au moins pour ses premières nominations, les nouvelles autorités pouvaient lancer des appels à candidatures. Et qui sait peut-être que tous ses postes allaient revenir à des défenseurs du PROJET. Et comme ça, le pouvoir aura respecté sa parole.

Car il faut l’avouer, il y a des patriotes super compétents qui sont éligibles à ces appels à candidature. Le Président et son premier ministre sont obligés de caser les alliés. Sonko et Diomaye ont beau faire dans la rupture, mais la réalité politique est là. S’ils laissent en rade leurs alliés d’hier, ils auront en face d’eux une nouvelle opposition née de la frustration de leurs compagnons actuels !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru