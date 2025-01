Drame dans les Caraïbes : 19 corps retrouvés dans une pirogue

Au départ, la police avait parlé de 13 cadavres selon l’agence gouvernementale espagnole mais le décompte est passé à 19 cadavres retrouvés dans les Caraïbes. Précisément dans une pirogue à Saint-Christophe-et-Niévès. Ce sont de potentiels migrants dont une bonne partie est de nationalité malienne.

Finalement, c’est une pirogue de 19 corps en décomposition à bord qui a été retrouvée au large des côtes de Saint-Christophe-et-Niévès dans les Caraïbes et, selon les premières investigations révélée par la police de l’île, il pourrait s’agir de migrants originaires d’Afrique de l’Ouest. Les autorités ont révélé jeudi que les documents d’identification trouvés dans l’embarcation révèlent qu’au moins une partie des personnes décédées étaient originaires du Mali. Bien que la destination du voyage et les circonstances entourant la tragédie ne soient pas claires, il est possible que le bateau ait été une pirogue à destination des îles Canaries en Espagne et qu’elle se soit perdue dans l’océan Atlantique, lit-on sur Seneweb.

La police et les équipes médico-légales s’efforcent de confirmer l’identité des victimes et d’établir la chronologie des événements. Selon les rapports de police, tous les occupants étaient déjà morts lorsque le bateau est entré dans les eaux territoriales de Saint-Christophe-et-Niévès, dans les Caraïbes. Le bateau a été repéré par les garde-côtes au large de Nieves et remorqué jusqu’à Saint Cristobal. Le commissaire de police adjoint, Cromwell Henry, a expliqué que les corps étaient en état de décomposition avancée et que l’on ne sait pas s’il y a des enfants parmi eux. Rappelons que la police avait précédemment déclaré avoir trouvé 13 corps, avant de porter ce chiffre à 19.