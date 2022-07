Drame de Melilla : Pape Sarr dénonce la précipitation de Boubacar Seye

Les précipitations coupables de Boubacar Sèye ne nous rendent pas service

Monsieur Horizon sans frontières ne rend vraiment pas service aux Sénégalais de l’extérieur pas plus qu’il ne rend la tâche facile à l’état du Sénégal. Et pour cause sa filière c’est la diaspora sénégalaise et comme pour certains civils opposants au régime de Macky SALL comme Alioune d’Africa Gnakk Djom Center, la valeur de leurs gesticulations augmente avec la mort dans la diaspora pour Boubacar et la surchauffe et la violence politique au Sénégal pour Alioune. Tel un croque mort, Boubacar a construit sa tactique qui consiste à s’inscrire sur une chaîne de valeur macabre où il se met en scène en courant toujours le premier sur les médias dès qu’il y’a mort d’homme hors de nos frontières. Le modus operandi est toujours le même déclarer des sénégalais morts, s’émouvoir, taper sur le gouvernement et sur le chef de l’état et traiter nos autorités de tutelle de tous les noms d’oiseaux et enfin se poser en interlocuteur incontournable des grands hommes du monde qui sont ses « amis » désignés dans un fantasme existentiel qui nourrit ses délires habituels. Cela se manifeste dans ses grandes déclarations qui laissent penser que Pedro Sanchez est son ami personnel, et par des phrases du style : « Catherine Frank de Radio France Internationale m’a encore appelé au moment de son départ pour me dire que je suis le seul à avoir donné la solution africaine pour la migration…. », « C’est le directeur de l’agence de la migration algérienne qui m’a appelé… », ou « Le responsable de l’Office de migration internationale m’a contacté pour… » ou encore « La responsable de l’Union européenne au Sénégal m’a confié que ou m’a envoyé les données en termes de financements de la migration octroyés à l’état du Sénégal », « c’est l’union européenne qui m’appelle ». Kasbou Rek !

Boubacar vous devez le comprendre aime expliquer qu’il discute avec les grands de ce monde à propos de la migration internationale et que le Sénégal devrait naturellement se fier à lui pour ces aspects.

Une de ces sorties sur l’union européenne lui a d’ailleurs valu de la prison pour diffusion de fausses nouvelles. J’ai dû me fendre d’un communiqué au nom de la FSD pour réclamer sa libération, pourtant je suis à même de dire que la responsable de l’Union européenne qui avait donné une information publique dans le cadre d’un séminaire organisé à l’époque par feu Alioune Badara Cissé (notre regretté ABC que son âme repose à Janatoul Firdawsi) devant au moins une trentaine de personne, n’a jamais fait état de confidences dédiées à Boubacar. il n’a été question de secret d’état mais plutôt de données publiques accessibles via le site de l’Union Européenne et c’est en parlant de la subtilité de navigation sur le site de l’union européenne pour arriver sur les données concernant le Sénégal, qu’elle a dit qu’elle pourrait bien lui envoyer un lien pour y accéder si Boubacar veut bien lui laisser son adresse email. Dès que j’ai entendu Boubacar raconter des niaiseries j’ai écrit que « l’horizon de Boubacar s’assombrit » en fin Octobre 2020 pour lui rappeler que l’activisme pose des limites objectives. Même L’Union Européenne a communiqué pour se désoler des déclarations de Boubacar. C’était peu avant qu’il ne se fasse cueillir sur le tarmac de l’aéroport de Diass à son retour d’Espagne en Janvier 2021.

Boubacar l’européen a alors crié au scandale et appelé l’Espagne à le tirer des griffes du pouvoir de Macky SALL en vain. On connaît la suite avec son déferrement, ses crises, ses problèmes alimentaires en prison, sa maladie soudainement révélée et son élargissement en liberté conditionnelle ou provisoire eu égard à sa santé dite fragile. Ce que je remarque depuis quelques jours et précisément depuis le drame de Melilla c’est que l’ami Boubacar recommence à s’exciter dans tous les sens. D’abord il crée son mouvement en direction des législatives puis oublie de s’inscrire, ou ne sait pas qu’il doit le faire, lors de la période de révision et se retrouve en situation de forclusion. La claque le refroidit quelques temps jusqu’à ce drame humain à la frontière du Maroc où il se réveille tout d’un coup et annonce en grande pompe que 2, ou 3 Sénégalais au moins sont morts dans cette malheureuse affaire. Il tient sa thèse en soutenant qu’il a parlé à un survivant sénégalais. Il se met alors dans sa rogne de scène et attaque l’état du Sénégal et ses démembrements concernés mais également le Maroc et l’Espagne. Il aurait pu prendre le temps d’en savoir plus mais ce temps l’empêcherait d’être le premier sur les médias et d’être maitre de cette information, or c’est précisément l’une des raisons qui expliquerait sa résidence au Sénégal pour être au plus près des médias et pour être le premier à dégainer. Sa renommée de premier défenseur des « immigrés » en dépend. La question qu’on devrait se poser c’est qui mandate Boubacar et au nom de qui parle t-il ? A nos organisations de la diaspora comme la FSD qui essaient de l’enrôler dans une stratégie collective de combat pour les intérêts des Sénégalais de l’extérieur, il répond poliment qu’il ne s’occupe pas des Sénégalais mais des migrants internationaux. Sacré Boubacar électron libre d’un horizon sans frontières dont il est l’alpha et l’oméga. Nous autres ne pouvons pas courir à sa vitesse ni raconter n’importe quoi sans discussions préalables Alors nous assistons impuissants à ces écarts réguliers et ses déclarations invérifiables et souvent estampillées mensonges à la fin. Cette fois encore Boubacar ment naturellement et tout son argumentaire y compris avec ce survivant sénégalais sorti de son chapeau cela est faux puisque nous savons après coup qu’aucun sénégalais ne se trouvait dans les groupes de soudanais incriminés et tués ou molestés. Je vais encore me faire des ennemis à cause de ce genre de sortie mais force est de reconnaître que Boubacar a encore menti, ses 2, ou 3 morts Sénégalais à Melilla dont la déclaration fallacieuse a été même soutenue et défendue par quelques irréductibles anti état dans un de nos comités concernés, sont bien des soudanais Selon des témoignages de migrants subsahariens lus dans les médias occidentaux, les victimes du carnage avaient leurs papiers en règle, des passeports et des autorisations de séjour sur le territoire marocain. Ils étaient fichés et déclarés. Alors le propos de Boubacar sur le plateau du Sénégal le week-end dernier justifiant à demi-mots que des Sénégalais pourraient bien partie ne tient à rien. Il a pour soubassement le manque de papiers au cours de la migration clandestine. Il est maintenant clairement établi qu’il n’y a que des Soudanais victimes de ce massacre et aucun Sénégalais n’en a souffert même s’il faut dénoncer cette façon inhumaine dont ces migrants ont été traités. Boubacar m’a dit une fois qu’il est docteur en mathématiques, j’avoue que je ne comprends toujours pas ce qu’il recherche vraiment mais je suis certain que ce pays a besoin de cette compétence si elle est avérée. Et c’est certainement mieux d’aller enseigner dans nos universités que de passer son temps à raconter des niaiseries.

Puisque Boubacar n’est que dans l’agitation politique sur fond de migration, je lui sers cette réponse politique et citoyenne: Ya basta!! La diaspora n’est pas une filière!!

Pape SARR

Duc de Diapal

Pdt du Mouvement

Politique et Citoyen

PERA Yessal Taxawaay