Depuis Saint-Louis…Bacary Seck alerte sur les tensions verbales

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : LA CROIX ET LA BANNIÈRE…Par Bacary Seck

Tout le monde s’y essaie ; mais ce doit faire l’objet d’une formation soutenue, d’un humanisme sans faille et d’un sens accru des responsabilités et des relations humaines. Injures, calomnies, balivernes, ethnocentrisme, régionalisme, sectarisme, immixtion dans la vie privée des gens sont des actes odieux à bannir se notre quotidien. Le résultat est ce que nous voyons tous, ce que nous constatons, qu’on le dise où pas: des discours truffés de todiangués, des insultes qui prennent la place des débats d’idées, des menaces et invectives….. bref! tout un tas de gaucheries dont la société peut se passer. N’oublions pas que les réseaux sociaux reflètent la mentalité et la personnalité de la population. En plus de cela, nos enfants, nos frères, nos neveux, nos aînés… toutes les couches sociales nous suivent et beaucoup copient sur nous, surtout les jeunes. La vie est très éphémère et elle ne vaut pas la peine que des animaleries nous divisent. Le Sénégal est UN et INDIVISIBLE et nous constituons, chacun en ce qui le concerne, un maillon de cette chaîne qui, si elle se brise, n’épargnera personne. N’oublions pas aussi que la GRANDEUR ne réside pas dans l’application de la loi du Talion. La GRANDEUR EST AVANT TOUT UN ESPRIT, L’ESPRIT DE DÉPASSEMENT.

Il faut que les jeunes suivent les anciens et que ces derniers montrent la voie, une voie noble et respectueuse des principes qui sous-tendent la société africaine en général et notre société sénégalaise en particuliers. Tout finit, un jour où l’autre mais « na rafète ».

Nous pouvons avoir des divergences d’idées, des camps opposés, des aspirations diverses…, mais c’est cela qui constitue notre richesse, un legs précieux pour les générations futures. Que chacun joue sa partition dans le respect de l’autre, que chacun défende son point de vue en évitant de heurter moralement l’autre, car si nous suivions en profondeur les arbres généalogiques de chaque famille, aussi loin que cela puisse être, nous appartenons à une seule et même famille.

Alors, de grâce, rappelez-vous de ce dicton: » Il faut remuer la langue 7 fois dans la bouche avant de se prononcer ». Et j’y ajoute qu’il faudrait le faire tout le temps surtout si vos propos risquent de vous faire perdre le Nord.

En ce qui me concerne personnellement, je demande pardon à tous ceux qui, un jour, se sont sentis frustrés, froissés par mes propos, mes posts… Ce n’était pas intentionnel. Je pardonne à tous ceux qui m’ont vexés, que cela fusse intentionnel ou pas.

SÉNÉGAL_BÈNE_BOP_LA

Bacary Seck