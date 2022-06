Bacary Seck aux opposants : « Le Sénégal est plus important que vos ambitions personnelles »

UNE DÉCONCERTANTE IMMATURITÉ DE L’OPPOSITION…par Bacary Seck

« La violence ne conduit à aucun acte durable. Ce n’est que le répit temporaire d’un déclin permanent ». Cette assertion semble ne pas être tombée dans les oreilles de Sonko et consorts.

Pour rappel, en mars 2021, le Sénégal a pleuré ses fils tombés sur le champ de l’hypocrisie de cette opposition indigne et immature. Toute personne sensée y aurait réfléchi à plusieurs reprises avant d’appeler à ces….troubles à l’ordre public qui ouvrent la voie à des pratiques malsaines que nous savons tous.

C’est bien de contester pour se faire entendre, pour faire valoir ses droits ( si toutefois droit il y a), mais il faut aussi savoir raison garder, surtout si ces manifestations sont de la poudre aux yeux.

Comme nous le savons tous, le vendredi dernier, ces suppôts de la violence et du désordre avaient encore appelé la jeunesse à manifester pour un intérêt qui est loin d’être le leur. Et comme d’habitude, ce sont les enfants des autres qui sont sacrifiés. Leurs enfants à eux, au même moment sont à l’école en train d’acquérir du savoir et des connaissances, gages d’un futur prometteur. En témoigne l’attitude de Sonko qui a supplié les forces de l’ordre de laisser son enfant partir à l’école. Et les enfants des autres? Ne sont-ils pas aussi précieux et indispensables que ceux de ces vautours qui se complaisent à mettre notre pays à feu et à sang? C’est regrettable de le dire mais cette catégorie d’opposants que nous avons présentement au Sénégal ne nous honore pas. Des opposants qui ne savent que sacrifier les enfants des autres; des opposants qui n’osent même pas sortir de chez eux alors qu’ils ont appelé à manifester; des opposants qui ouvrent la voie à des pillages, à des vols et à la dégradation de l’espace public… Ça suffit! Le peuple sénégalais, mature jusqu’à la moelle, sait quand et comment activer les leviers du changement s’il le souhaite.

La violence est le dernier refuge de l’incompétence. Et cette incompétence s’est manifestée dans la confection des listes pour les législatives prochaines. Alors, pourquoi vouloir coûte que coûte faire valider une liste non conforme? N’est-ce pas ce que l’on peut appeler du « diaay doolé »? Cette expression wolof même que vous collez au régime en place? Si tel est le cas, vous êtes pires que ce régime car vous voulez faire passer votre forfaiture par la force.

N’oublions pas qu’il y a de cela quelques jours, votre manifestation a été autorisée et a été encadrée par les forces de l’ordre. Cette fois-ci, elle est interdite. Il faut que la force reste à la loi. Il est incompréhensible, qu’à chaque fois que vous toussez, que vous appelez à manifester. Les gens n’ont pas que ça à faire, surtout si vous vous barricadez chez vous en toute tranquilité, sirotant votre jus de fruits, alors que le peuple est dehors, bravant les lacrymogènes et les coups de matraque. Vous nous direz que la marche fait partie de la démocratie. Vous avez parfaitement raison. Mais il y a une différence énorme entre « démocratie » et « anarchie ». Ce que vous voulez, c’est de l’anarchie et cela personne ne l’acceptera car ce sont nos enfants qui en paieront les pots cassés. Nous en avons assez de devoir pleurer nos enfants à cause de vos ambitions sournoises et obscures. Donc arrêtez d’utiliser cette poudre de Perlimpinpin pour faire croire aux gens que vous vous battez pour eux alors qu’il n’en est rien du tout. Le Sénégal est plus important que vos ambitions personnelles.

