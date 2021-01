Drogba quitte sa femme Lala pour cette bombe…(vidéo et photos)

Didier Drogba- officialise ainsi sa relation avec Gabrielle Lemaire, l’ex épouse du petit fils de Denis Sassou Nguesso

Alors que Didier et Lalla Diakité ne sont plus ensemble depuis un an maintenant, il a fallu le scandale de sa vidéo intime avec Gabrielle Lemaire pour qu’il sorte de son silence. Visiblement très heureux et épanoui, le joueur en toute insouciance partageait un moment d’intimité avec sa nouvelle compagne.

Gabrielle Lemaire, belle Ivoiro-Belge avait épousé (photo ci-dessous) en grandes pompes il y’a quelques années à Abidjan Vangsy Goma, petit fils du président congolais Denis Sassou Nguesso.

Le couple Goma, divorcé, ou en instance de divorce, selon les différentes sources que nous avons recoupées; Didier Drogba et Gabrielle Lemaire, quant à eux, entretiennent une relation sentimentale depuis deux ans maintenant. Le scandale que l’on vit aujourd’hui a été le prétexte tout trouvé pour Didier Drogba afin d’informer l’opinion de son divorce d’avec Lalla Diakité. Pour ainsi pouvoir assumer au grand jour sa nouvelle relation.

Didier et Gabrielle Lemaire-Une relation sans l’ombre de Lalla Diakité

Didier Drogba en gentleman, a tenu à clarifier les choses. Il n’est donc plus avec Lalla. Par respect, il a tenu à préserver l’image de son ex épouse qui reste la mère de ses enfants. Et la tenir loin de tout débat public. Par ricochet, Didier Drogba officialise ainsi son love avec Gabrielle Lemaire, que l’on souhaite heureux

voir la vidéo du love entre Drogba et Gabrielle.

A titre d’information, Gabrielle Lemaire est la fille du président de la chambre de commerce Belge en Côte d’Ivoire.