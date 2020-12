Didier Drogba et sa femme…c’est le divorce

Marié à Lala Diakité depuis 2011 à Monaco, Didier Drogba et son épouse ont trois enfants. Isaac, Iman et Kieran. Depuis sa retraite internationale, Didier Drogba est beaucoup plus souvent en Côte d’Ivoire, où il est actionnaire dans plusieurs grosses sociétés. Candidat cette année à l’élection de la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football, les incessants séjours de Drogba se font visiblement sans Lala. Ce qui va attiser la curiosité. Plusieurs sources que nous avons recoupé des proches du footballeur, ont fini par laisser échapper la fatidique nouvelle : Depuis un an, Didier et Lala ne sont plus ensemble.

Rupture-Didier Drogba et son épouse Lala Diakité…C’est le divorce

La belle histoire d’amour entre Didier Drogba et Lala Diakité aurait donc pris fin. A l’amiable, sans fracas. Pas cris d’éclat, pas d’annonce officielle. Une chose de sûr, et formelle, à moins d’un revirement de situation, et cela dure depuis maintenant un an, Didier Drogba et son épouse Lala Diakité sont donc séparés.

Le bruit de cette séparation qui court depuis longtemps a été beaucoup étouffé. Et ce, afin de ne pas écorner l’image polissée du capitaine emblématique des éléphants de Côte d’Ivoire. La séparation a été aussi gardée sécrète pour ne pas également que cela impacte sur la campagne du footballeur, engagé pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Une chose est certaine, comme les bases qui ont consolidé leur union, Lala et Didier restent de bons amis, et ce, pour le bonheur de la belle fratrie qu’ils ont su construire.

Source ActuPeople