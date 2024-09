Drogue saisie en Guinée-Bissau : Cité…le président Embalo se défend

Samedi, la police judiciaire bissau-guinéenne a immobilisé un jet privé qui transportait 2,6 tonnes de cocaïne en provenance du Venezuela. Les cinq Latino-américains qui étaient à bord ont été arrêtés et présentés au procureur de la République. L’affaire a défrayé la chronique en Guinée Bissau et des opposants n’ont pas manqué de voir la main du président derrière cette nouvelle affaire de drogue.

Face aux allégations de ses opposants, notamment Nuno Nabiam, Braima Camara et Domingos Simoes Pereira, le président bissau-guinéen a catégoriquement nié toute implication dans le trafic de drogue. « Que Nuno Nabiam dise que je suis un trafiquant ne me dérange pas, et je ne lui répondrai pas, pas plus qu’à Braima Camara ou Domingos Simoes Pereira », a-t-il affirmé, refusant d’entrer dans une polémique qu’il juge infondée.

Pour contrer ces accusations, Umaro Sissoko Embalo a mis en avant son bilan diplomatique. « J’ai été invité au Congrès américain, en Chine, en Espagne, en France, où j’ai effectué des visites officielles. Pensez-vous que j’aurais été invité à autant de reprises si j’étais impliqué dans ce qui se raconte à mon sujet ? », a-t-il demandé.

Le président a réitéré son engagement dans la lutte contre le trafic de drogue et la corruption, rappelant une conversation avec un certain Soares. « Une fois, Soares m’a dit : ‘En t’engageant dans la lutte contre ces deux phénomènes, prépare d’abord ton propre camp et sois prêt à l’affronter’. « C’est pourquoi je dis souvent que même si je dois rester seul, je ne reculerai pas, car je refuse de m’embarquer dans l’illégalité », a-t-il affirmé.

Alors qu’il approche de la fin de son mandat, le président Embalo a exprimé son désir de voir son successeur être « plus digne et sérieux » que lui, avec « encore plus de valeurs. » Il a fermement déclaré qu’aucun de ses actuels opposants ne lui succéderait, promettant que la Guinée-Bissau ne serait pas « un pays livré à l’anarchie » après son départ.