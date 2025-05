Quand la politique tourne à l’insulte…la déshumanisation des partisans

La politique est définie comme l’art de bien gérela cité. C’est en ce sens qu’elle devait être un excellent moyen de rassembler les populations autour de l’essentiel. Mais au Sénégal, on assiste à un tout autre spectacle. Des leaders politiques mènent une guerre sans fin. Leurs querelles ont transformé leurs partisans en des caisses de raisonnance. Depuis quelques années, ces hommes et femmes ont fait des insultes leurs seuls arguments politiques. La morale et les arguments ont laissé place aux muscles et aux insultes.

Avec l’arrivée du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), nombreux sont les sénégalais qui pensaient que les insultes allaient disparaître. Mais tel semble ne pas être le cas. Un membre de ce parti est au cœur de la polémique. Azoura a tenu des propos injurieux à l’endroit de Macky Sall sur TikTok. Une plainte a été déposée contre lui. Et le procureur de la République se serait même autosaisi de cette affaire. Une information démentie par l’intéressé lui-même.

Dans une publication partagée sur les réseaux, Azoura a catégoriquement démenti avoir été contacté par le procureur ou par une autorité judiciaire. «Je suis libre de mes mouvements et aucune autorité ne m’a contacté à ce jour». Ce dernier dément également que le procureur se soit autosaisi de l’affaire liée à sa récente vidéo polémique. «Il n’y a eu aucun échange, ni convocation. Je n’ai reçu aucune information officielle», a-t-il ajouté. Azoura Fall dénonce une tentative manifeste de désinformation visant à semer la confusion dans l’opinion publique. Car sa vidéo date de longtemps, selon lui.

Quoiqu’il en soit, l’insulte est devenu l’argument de certains «politicards». Des personnes, se réclamant d’un parti bien défini, passent leur temps à insulter à tout bout de champ. Quand ils se lancent dans leur sales besognes, rien be semble les arrêter. Peu importe le rang ou le statut de la personne. Ces individus n’ont aucune limite et semblent avoir perdu toute rationalité. À cause de la politique, ils ont peedu toute humanité. Ils déshabillent Paul pour habiller Jacques.

Un phénomène qui a commencé depuis fort longtemps. Au temps où l’APR était au pouvoir, une femme se réclamant de ce parti a insulté toute une communauté. Malgré la gravité de ses faits, elle n’a pas inquiété. Quand Pastef aussi était au pouvoir, des militants de ce parti ont usé de ce stratagème. Ils ont tiré à boulet rouge sur leurs adversaires. Des membres ou sympathisants de ce parti ont franchi le rubicon en allant jusqu’à insulter des religieux. Ce qui n’était pas sans conséquences pour les pastéfiens.

Le nouveau régime veut mettre un frein à ses dérives. Lors de son dernier passage à l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko avait lancé un message clair à qui voulait l’entendre. «En matière de diffusion de fausse nouvelle, ce sera désormais la tolérance zéro », avait-il lancé. Avant d’ajouter : « Nous garantissons la liberté d’expression, mais nous ne garantissons pas les conséquences de vos actes ». Un avertissement assez clair pour tout insulteur sur l’espace public.

Le cas Azoura Fall sera un baromètre pour le régime. Le Pastef va-t-il protéger un des siens ou va-t-il laisser la justice suivre son cours ? Certains patriotes ont déjà répondu en demandant à ce que leur camarade soit mis devant ses responsabilités. Mais il ne doit pas être le seul à passer sous la trappe. Désormais, tout insulteur public devra recevoir une correction. Et cela sans exception et sans frontières. Il n’y a que comme ça que le message passera.

Malheureusement, pour le Pastef, certains insulteurs ont élu domicile à l’étranger. D’ailleurs une célèbre femme est en train de faire parlse d’elle de la pire dss manières. Dans chacune de ses sorties, ce sont des insultes qu’elle lance contre le premier ministre ou des membres de son gouvernement. Voilà le plus cancer que le Sénégal doit «effacer». Ces personnes ne doivent plus avoir un permis d’insulter à longueur de journée !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn