Du respect! Rien que du respect Monsieur le commissaire (Dr Massamba Guéye)

L’affaire de la pharmacie Fadhilou Mbacké continue de faire de la salive. C’est l’écrivain et professeur de lettre moderne, Docteur Massamba Gueye qui est monté au créneau pour dénoncer cet abus de pouvoir.

Rien d’autre !

J’ose espérer que ce n’est pas un abus de pouvoir ; que ce n’est pas vous qui avez insulté le pharmacien de la Patte d’Oie pour ensuite demander qu’il soit traîné manu militari hors de sa pharmacie, devant ses employés, lui, le chef d’entreprise dans son entreprise ! Lui à qui l’Etat a confié ma bonne santé, ta bonne santé ! Lui, l’universitaire Dr ès Pharmacie.

J’ose espérer que ce n’est pas une phrase apprise lors de ta (Permettez le tutoiement mon frère) formation à l’école de Police qui a fait écho en toi. J’ose espérer que tu n’ignores pas que ni socialement, ni administrativement, ni humainement un commissaire ne peut être au-dessus d’un Dr ès Pharmacie.

Mais si ce que j’ai vu n’est pas de l’ordre de l’onirique, j’ai une question à te poser : « Si le Pharmacien t’avait vendu un produit soumis à ordonnance, sans celle-ci, l’aurais-tu arrêté pour infraction à la législation de ce pays ? »

Monsieur le Commissaire, j’ose espérer que je ne suis pas au Sénégal mais dans un conte fantastique qui donne à un commissaire tous les « pouvoirs », pour humilier les gens honnêtes dans l’exercice légal de leur métier !

Si je ne rêve pas, alors, mon commissaire vous ne savez pas pour quoi l’Etat vous a fait commis-saire ! Vous devez vous menotter vous-même, car vous savez où se trouve l’homme à arrêter ! Il est chez vous ! L’homme qui aurait commis un abus de pouvoir, serait chez vous. Arrêtez-le s’il vous plait et dites-lui de présenter ses excuses à ses pairs commissaires, inspecteurs et hommes de troupes de ce pays.

Mon commissaire, à qui devrais-je confier mes peurs ? A qui ? Dites-le-moi. J’ose espérer que je vis un mauvais rêve et que cette vidéo est fictive, car elle ne devrait jamais exister dans un pays de droit.

J’ai eu honte à la place du Pharmacien et me suis senti humilié comme et pour lui.

Pourquoi ? Dites-moi que ce n’est pas vous !

Un homme qui tient autant de pouvoirs entre ses mains doit être lucide, pas irascible et doit rayer de son discours des expressions du genre : « Tu ne sais pas qui je suis… » !

C’est dommage que dans mon pays, la violence trouve son siège dans le cœur des hommes de « haut rang » !

Mon commissaire, je serais heureux d’apprendre demain, que de vous-même, vous êtes retourné dans cette même pharmacie, faire preuve d’humilité, de repentir, pour demander pardon à ce pharmacien, à ses employés, à sa famille, au peuple sénégalais. Au cas contraire,

je serais encore plus heureux d’apprendre qu’aujourd’hui, les autorités qui t’ont chargé de tant de « pouvoirs », t’en ont déchargé ! Ne serait-ce que pour un temps !

Fraternellement …

Dr Massamba Gueye