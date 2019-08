Rufisque: le TER « englouti » la grande mosquée Toucouleur

Lancés en grand pompe les travaux du TER continuent d’alimenter les débats à Rufisque. Le chef religieux Serigne Mansour Barro Diop estime que les populations vivent un calvaire et que l’accès à la vieille ville est quasi impossible.

Selon Serigne Mansour Barro Diop au niveau de la grande mosquée « Toucouleur », un garage s’est soudainement installé causant beaucoup de désagréments aux populations. « Pour un gigantesque projet de cette nature comme le Train express régional, toutes les études devraient être faites à temps pour éviter des dysfonctionnements, comme c’est le cas à Rufisque » s’indigne le dignitaire.

Au marabout d’en rajouter que les Rufisquois ont été surpris de cette nouvelle donne et en appelle au président Macky Sall pour trouver des solutions idoines, car les autorités administratives et municipales ont failli à leur mission. « Ce lieu de culte fondé par Cheikh Abdoulaye Diop, situé à Guendel 3, ne mérite pas ce sort », renchérit-il. Le chef religieux s’interroge sur « Comment les gens ont pu installer ce garage, sans autorisation, créant des désagréments aux fidèles qui fréquentent la grande Mosquée ? »

Serigne Mansour va plus loin dans ces propos évoquant les nombreux difficultés auxquelles font face les personnes à mobilité réduites . « On ne devrait pas fermer les voies et passages à niveaux, sans avoir réglé les déviations et la largeur des ponts ». D’où sa demande aux autorités de trouver des solutions urgentes pour abréger les souffrances des citoyens qui doivent circuler et gagner du temps dans le cadre de leurs activités quotidiennes.