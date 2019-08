Les Lions perdants de la CAN continuent de recevoir des primes

La Fédération sénégalaise de football est prête à toutes les folies du monde pour faire plaisir aux « Lions » qui sont dernièrement rentrés bredouille de leur chasse au Caire avec une médaille d’argent.

En plus des 45 millions de primes que chaque « lion » a perçu à la Coupe d’Afrique des nations 2019, la fédération a décidé de faire une rallonge de 115 millions à raison de 5 millions par joueur en guise de bonus pour leur parcours à la CAN Egypte 2019, informe le quotidien Record.

Le moins que l’on puisse dire est que les perdants de la dernière CAN se sont remplis les poches. Ils ont au total amassé la rondelette somme de 575 millions relatif au parcours qui a été le leur. Après les matches de poules, ils ont empoché 92 millions, en quart de finale 115 millions, à la demi-finale 138 millions et 230 millions pour avoir accéder à la finale. Rentrés bredouille de la compétition, le chef de l’Etat Macky Sall a décidé de leur récompensé chacun 20 millions soit 460 millions au total. Et voilà que la Fédé s’y met avec sa rallonge de 115 millions aux protégés de Cissé, parce que tout simplement depuis 2009, c’est la première fois que le président Me Augustin Senghor gouttait aux délices de la finale qu’on a tout bonnement perdue.