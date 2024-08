Éducation : Syndicats et tutelles pour la résolution du problème des enseignants décisionnaires

Un atelier de trois jours, tenu à Saly, va réunir les ministères de l’éducation et de la fonction publique, des syndicats d’enseignants, des partenaires de l’éducation entre autres pour statuer sur la carrière des enseignants décisionnaires avec la présentation du décret 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’État modifié par le projet de décret en cours, le partage du dispositif de la formation initiale et continue et le partage du dispositif de digitalisation du traitement des dossiers liés à la carrière.

Selon le ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du Secteur Public Olivier Boucal a tenu à marquer de sa présence à cette rencontre qui est importante pour le progrès de la carrière des enseignants. Cela témoigne le pragmatisme du ministre de l’Éducation nationale qui n’a pas perdu de temps pour prendre à bras le corps les problèmes des enseignants dira t-il.

Pour le Ministre Moustapha Mamba Guirassy, le contexte est très particulier car il s’agit de l’école et de demain, de nos valeurs et de notre futur. Il faut réfléchir sur le sens de notre responsabilité car notre école doit être repensée pour ne pas mettre en péril notre nation.

Et le Ministre de dire : « il faut mettre en avant l’enfant d’où l’importance de l’enseignant qui est central. Le ministre se veut d’être dans une posture d’écoute car c’est très lourd en terme de responsabilité et la chose est immenseet complexe. Le curseur est mis sur notre conscience. Parler de la réforme c’est parler des générations futures. La seule chapelle c’est l’école et les enfants. Selon le patron de l’éducation nationale , le G7 a voulu rationaliser la table de négociations mais quand il s’agit de parler de la carrière des enseignants ».

Le ministre demande aux enseignants de se mettre en tête que la mission est importante et qu’il faut aller très vite à la recherche de solutions pour la pacification de l’espace scolaire.

