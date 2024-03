Dans une déclaration intitulée « CARAVAN FOR PEACE AND DEMOCRACY. Non Governmental Organisation », l’opposant gambien Sheikh Sidia Bayo a décrypté la situation politique du Sénégal non sans féliciter le nouveau président de la république du Sénégal.

« Je tiens d’abord à féliciter et à magnifier le nouveau Président élu de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye », a-t-il déclaré avant de préciser que sa victoire incarne « un changement générationnel non simplement pour le Sénégal mais aussi pour l’Afrique subsaharienne ».

« Ce nouvel ère est le début d’une nouvelle SENEGAMBIE, tirant les 2 pays vers le Panafricanisme, incarné par un énarque révolu mais déterminé au changement d’un continent dans lequel, les nouvelles élites africaines imposeront leurs cadences de développement », a-t-il fait savoir.

Pour M. Bayo, cette victoire est aussi un signal fort envoyé « à toute cette jeunesse Africaine sans espoir de nos élites socio politiques ».

« Le binôme Sonko/Faye qui émane de la société civile, a fait ses preuves dans le secteur publique et s’est révélé en politique avec créativité et innovation pour le développement de nos nations », a analysé M. Bayo.

« Je salue vivement cette victoire qui est une révolution des mentalités à la fois laxistes et dépassées, par ce nouveau monde du 21ème siècle, où de nombreux défis nous attendent.

Le Président Faye c’est une Afrique prête a rompre avec certaines de nos habitudes non constructives pour nos économies, c’est une Afrique décomplexée, prête à imposer des partenariats multilatérales gagnant/gagnant, pour les bienfaits de nos populations.

Enfin, je salue la volonté du Président Faye à vouloir incarner cette rupture avec le système colonial, tant attendu par notre nouvelle génération politique sur le continent africain, avec comme but suprême d’accroître sa souveraineté Nationale », a-t-il conclu .

Aly Saleh