Mamadou Deme : « Nous félicitons Bassirou Diomaye Faye »

Mamadou Dème, Président du parti KISAL SENEGAL, Haut conseiller des collectivités territoriales et président du parti Kissal

Nous, félicitons Bassirou Diomaye FAYE, Président de la République du Sénégal

Les urnes ont démocratiquement parlé malgré les nombreuses vicissitudes politiques et le peuple sénégalais librement a choisi de manière historique.

Au sein de KISAL SENEGAL et de la coalition MOOBAL SENEFAL, nous sommes fiers de l’aboutissement de ce processus et de l’acceptation citoyenne du résultat par tous les acteurs.

Nous prenons acte de ce résultat qui montre la santé démocratique du Sénégal et de la sérénité de notre peuple. Le peuple a choisi la rupture et a confié l’avenir du Sénégal à la jeunesse et à la vitalité.

Au nom des miens, je félicite vivement Bassirou Diomaye FAYE pour cette réussite et ce succès et je luis souhaite de réussir pour le Sénégal, pour les générations qui composent la jeunesse et pour lui.

Sur plusieurs sujets de convergences stratégiques et selon la méthode pour le Sénégal et les Sénégalais, il aura notre soutien sans faille mais vigilant.

Toutes les politiques publiques en direction des diasporas sénégalaises, des jeunes, des femmes et des anciens sont attendues avec intérêts et nous espérons participatives. Des sujets, et tant d’autres, nous apporterons nos contributions objectives.

Je félicite les membres de sa coalition, cette organisation impeccable qui l’a porté au pouvoir.

Ses premières paroles vont dans le sens de la réconciliation, de l’apaisement et du renforcement des liens entre les Sénégalais.

Nous y réservons un apriori favorable.

Vive le Sénégal, vive la république,

Fait à Dakar

Le 26/03/2024

Mamadou DEME

Président de KISAL Sénégal

Leader de la Coalition MOOBAL Sénégal