Election de Bassirou Diomaye : La Ligue des Masses félicite les acteurs de la 3éme alternance

Victoire éclatante de la Coalition Diomaye Président : La Ligue des Masses (L.M) félicite les acteurs de la 3éme alternance.

La Ligue des Masses (L.M) a suivi avec une attention particulière la tenue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal, et elle a observé les lourdes tendances dégagées en faveur de la Coalition Diomaye Président consacrant ainsi à la victoire éclatante du 5éme Président du Sénégal Bassirou Diomaye Diakher FAYE.

Au niveau de notre formation politique par son engagement au sein de Diomaye Président et sa détermination à faire face au régime despotique et à celle de la mobilisation générale des Sénégalaises et des Sénégalais depuis l’annonce du processus électoral témoignant ainsi l’aspiration réelle des dignes fils du Sénégal à réaliser pour une troisième fois l’alternance politique devenue une réalité dans notre pays.

A cet effet la Ligue des Masses (L.M) saisit cette opportunité historique pour féliciter le Président Bassirou Diomaye FAYE et l’ensemble des membre de la Coalition Diomaye FAYE ayant fait ses choix judicieux et objectifs pour obtenir le départ du Président dictatorial Macky SALL dans sa dynamique machiavélique de confisquer le pouvoir de manière inconstitutionnelle et illégale en passant la main à un candidat aussi impopulaire que novice tel que Amadou BA qui a fait preuve d’incompétences notoires et insurmontables.

Par ailleurs la Ligue des masses (L.M) félicite le peuple sénégalais pour sa résilience, sa maturité politique et son ancrage démocratique pour avoir relevé les défis liés aux enjeux démocratiques et de l’État de droit. Ipso facto, la Ligue des Masses (L.M) salue la clairvoyance d’esprit et l’engagement de Ousmane SONKO le libérateur du peuple Sénégalais, un digne fils du continent africain qui a inscrit son nom en or dans l’histoire politique internationale de libération des peuples opprimés.

La Ligue des Masses (L.M) réitère son ancrage dans la Coalition Diomaye Président et reste mobilisée pour un Sénégal moderne, prospère et démocratique.

Pour la Ligue des Masses (L.M),

Parti membre de la Coalition Diomaye Président

Le26/03/2024

Le Secrétaire général