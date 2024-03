Election présidentielle… la voie vers le second tour se dessine

Les résultats de l’élection présidentielle de ce 24 mars sont en train d’être dépouillés. Au vu des premières tendances qui se dessinent, Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye sont largement en tête et larguent largement les autres candidats. Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye, au vu des résultats qui sortent des urnes, se dirigent pour le moment dans un affrontement pour le second tour.

Selon les premières tendances, à Dakar, Pikine, Rufisque, Thiès, Louga, Kédougou, Ziguinchor, Bignona, Sédhiou, Bassirou Diomaye Faye passe en tête mais est talonné par Amadou Ba. Le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY) passe lui largement en tête à Saint-Louis, Matam, Podor, Dagana, dans le Ranérou, Bakel, Tambacounda, Fatick. Ce qui fait croire qu’un second tour se dessine.

Pourtant Bassirou Diomaye Faye avait espéré un vote massif des jeunes qui lui aurait permis la victoire à cette élection présidentielle dès le premier tour. C’est une désillusion pour lui. Probablement, on se dirige vers un second tour et là, beaucoup de choses pourraient se passer en ce moment. Seulement, tout le monde se demande comment on en est arrivé là ? Un novice de la politique qui a battu campagne devant les Sénégalais, sans pouvoir présenter un programme mais qui devance des ténors de la politique comme Khalifa Sall, Idrissa Seck.

C’est pourquoi, pour le second tour, afin de passer largement en tête de Bassirou Diomaye Faye, Amadou Ba doit s’appesantir sur l’inexpérience de celui-ci, mais aussi qu’il est à la solde de forces obscures étrangères qui n’ont que pour objectif mettre la main sur les ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Les Sénégalais doivent-ils donc élire Bassirou Diomaye Faye au risque de voir nos ressources tomber entre les mains de ces forces obscures ?

Assurément non ! Et il appartient à Amadou Ba durant la campagne pour ce second tour qui se dessine d’expliquer clairement à l’électorat sénégalais les dangers qu’il y a de voter pour Bassirou Diomaye Faye qui d’ailleurs n’a aucune expérience de la gestion des affaires de l’Etat. Un individu qui est facile à manipuler. C’est ce qu’a compris d’ailleurs Ousmane Sonko pour en faire son plan B.

Il sait qu’avec Bassirou Diomaye Faye, c’est lui qui va prendre les décisions importantes pour la conduite de la nation. Ce qui serait un danger pour le Sénégal. Ousmane Sonko a déjà scellé un pacte avec les forces obscures étrangères afin que ceux-ci fassent du Sénégal, de par sa position stratégique, le point de départ pour conquérir le reste de l’Afrique. La République se trouve en danger, sauvons-là.

C’est pourquoi, pour ce second tour qui est en train de se dessiner, Bassirou Diomaye Faye ne doit pas passer en tête. Amadou Ba a les moyens de lui barrer la route. Devant les Sénégalais, il présente un visage qui rassure contrairement à Bassirou Diomaye Faye qui n’a aucune expérience de la gestion des affaires de l’Etat. Un novice qui, si le pouvoir lui est confié, risque de compromettre tous les efforts qui ont été entrepris jusqu’ici pour mettre le Sénégal dans la voie de l’émergence.

Il est impérieux que pour ce second tour qui se dessine que les Sénégalais aient conscience que c’est mettre l’avenir de la nation en danger en votant Bassirou Diomaye Faye. En cas de victoire de ce dernier, rien de bon risque de pas se dégager pour le Sénégal. L’on court vers le risque de voir les bailleurs de fonds tourner le dos au Sénégal. En effet, quel investisseur étranger osera venir s’installer au Sénégal ?

Seuls des investisseurs qui trempent dans des affaires louches et qui sont de connivence avec les forces obscures étrangères qui veulent s’emparer des ressources du Sénégal et qui ont conclu un pacte avec Ousmane Sonko, viendront dans ce pays. Ce qui veut dire que c’est l’économie sénégalaise qui risque de s’effondrer.

