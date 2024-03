La vérité sur les mensonges des patriotes…l’échec de la propagande

Les patriotes radicaux ont voulu nous faire croire que leur candidat Diomaye est le favori de la présidentielle de ce 24 mars 2024. Comment un novice sorti de prison, il y a tout juste 10 jours, peut devenir le favori de la présidentielle crédité de 78% au 1er tour. Où est-ce que les patriotes ont pris ces chiffres ? A partir de quels échantillons ? Un sondage fait par qui et comment en sont-ils arrivés à ce chiffre irréel de 78%. Et pourtant El Malick Ndiaye, Secrétaire National à la communication de PASTEF, l’a affiché sur le réseau social X (ancien Twitter).

El Malick, Secrétaire National à la communication de PASTEF, a-t-il une agence spécialisée dans les sondages ? Il a affiché cette image ci-dessous sur son compte X (ancien Twitter). Ne vous étonnez que ce soit El Malick Ndiaye pour sortir une telle aberration. El Malick Ndiaye passe tout son temps à mentir. Il fait partie des plus grands manipulateurs de l’ex-Pastef. Mais comment El Malick a-t-il sorti ce chiffre de 78% ?

Tout vient de son imagination. Il prend tous les votes du Sénégal et l’attribue à son candidat Bassirou Diomaye Faye. Parce que cela lui plaît. Aucune agence, aucun organisme certifié et aucune maison de marketing ne peut confirmer ces dires de El Malick Ndiaye. Comme vous le savez, chassez le naturel, il revient au galop. Avec El Malick Ndiaye, ce sont toujours des mensonges, à n’en plus finir.

El Malick Ndiaye ment et il le sait. 78% des intentions de vote, c’est gagner plus de 12 régions sur 14. Et cela, c’est impossible. Le Sénégal a dépassé l’ère où un candidat à l’élection présidentiel peut atteindre un tel taux de vote. Comment un homme comme Bassirou Diomaye Faye sans aucun charisme peut-il gagner l’élection présidentielle avec 78% des voix ? Il faut vraiment prendre les Sénégalais pour des demeurés pour oser faire une telle affirmation.

Et pourtant selon les vrais sondages, Amadou Ba gagne Tamba, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Vélingara, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Le Fouta, Bakel, Mbacké, Mbour et Dagana. Bassirou Diomaye Faye gagne Ziguinchor, Oussouye, Bignona, Goudomp, Saint-Louis. Dakar et Thiès sont en ballotage. Alors comment Bassirou Diomaye Faye peut-il avoir 78% ? Il faut vraiment s’appeler El Malick Ndiaye pour déclarer des inepties du genre.

El Malick Ndiaye est trop enfantin. Il est temps de mettre fin à certains de ses agissements. Certaines de ses déclarations sont absurdes et insensées. Ce qui ne l’empêche d’ouvrir sa bouche pour les sortir. Il doit oser aller jusqu’au bout et nous dire quel cabinet spécialisé a réalisé ce sondage bidon. Evidemment, il est incapable de le faire, mais puisque c’est un mythomane toujours en train de manipuler, il nous parle d’un sondage sorti de sa seule imagination fertile.

Le Chargé de la Communication de l’ex-Pastef sait que les carottes sont déjà cuites pour son candidat, c’est pourquoi il sort ce sondage pour après faire croire à l’opinion qu’il y a un détournement du vote des Sénégalais. Ce qui pourrait inciter quelques jeunes à descendre dans les rues. C’est pourquoi, il urge d’arrêter El Malick Ndiaye et de l’empêcher à continuer à nuire. Il ne s’agit pas de le jeter en prison mais de démonter à chaque fois ses mensonges.

Il sait pertinemment que son candidat ne peut drainer autant de voix. Quel programme, Bassirou Diomaye Faye a présenté durant sa campagne aux Sénégalais pour pouvoir les convaincre si massivement pour lui ? Au contraire, beaucoup d’électeurs ont fini par retirer la confiance qu’ils avaient accordé depuis qu’il a commencé à soutenir que s’il est élu, il créera une monnaie propre pour le Sénégal et qu’il déplacera la capitale en Casamance.

Bassirou Diomaye Faye est un homme politique immature. Tous ceux qui ont eu à le côtoyer, ont fait un tel constat. Et les Sénégalis ne peuvent confier les destinées du pays à des mains inexpertes.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn