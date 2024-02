Toussaint Manga aux patriotes : « Ne tombons jamais dans le piège de l’amnistie »

●Conscients qu’a partir du 2 avril il n’y aura plus de possibilité de mettre un dossier sous le coude, ils veulent s’auto-amnistier par la force. La volonté d’organiser le scrutin après le 2 avril est un plan savamment orchestré pour qu’ ils aient une transition. Et cette période de transition sera mise à profit par les délinquants pour quitter le pays.

●Aux frères et sœurs patriotes nous voulons tous la libération du Président Ousmane SONKO , du candidat Bassirou Diomaye FAYE et de tous les détenus politiques mais sachons qu’ils n’ont pas besoin d’être amnistiés pour être libérés. Je ne vois pas d’ailleurs comment des innocents mis en prison injustement, ni jugés ni condamnés, vont profiter d’une loi d’amnistie.

●Tout ce beau monde innocent est en prison par la seule volonté d’une mafia politico-judiciaire qui voulait confisquer le pouvoir. Face au refus et à la détermination du peuple sénégalais, ils ont compris que c’est fini et que la perte du pouvoir est inévitable d’ ou la nécessité urgente d’effacer tous les crimes avant de partir et de sauver leurs têtes.

●Subitement les bourreaux d’hier veulent se transformer en anges de la paix et entament maladroitement une stratégie de chantage aux patriotes pour les pousser à venir au deal du dialogue au prix de la libération des otages politiques y compris le président Ousmane SONKO et le candidat Bassirou Diomaye FAYE. Ce sont les loups encagoulés de peaux d’agneau dont parlait PROS alors nous devons nous en méfier.

●Il est question de » Ousmane SONKO si tu veux participer à notre deal de dialogue pour nous amnistier et effacer nos crimes on te libère. D’ailleurs pour te prouver notre bonne foi on va libérer Hannibal, Toussaint, Djamil, Boucal, Falilou, Bilal etc, et garder une partie en prison en attendant ton accord. Mais si tu refuses de participer au deal du dialogue on va te garder en prison le temps de nous auto- amnistier. » C’est ça la vérité des faits.

●La tentative de faire chanter le président Ousmane SONKO en lui faisant miroiter la libération de certains détenus surtout les plus célèbres afin de le pousser à participer au deal politique au prix de sa liberté a lamentablement échoué. Connaissant l’homme, il reste toujours ancré dans les principes démocratiques et les valeurs d’éthique, de moral et de dignité et refuse toute compromission même dans les moments difficiles.

●Alors chers patriotes ne tombons jamais dans le piège de l’amnistie qui ne nous concernent ni de près ni de loin. La libération de Ousmane SONKO, de Bassirou D FAYE et de tous les détenus c’est pour bientôt elle ne tient que sur une « DATE DANS LES MEILLEURS DÉLAIS » qu’il refuse de prendre.

●Restons à l’écoute du conseil constitutionnel et continuons la communion avec le peuple sénégalais pour le triomphe du » PROJET ».

Par Dr Toussaint Manga