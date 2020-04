Elle filme l’accouchement quand…le bébé ne respire plus (Vidéo)

La sage-femme se précipite pour aider un bébé (nouveau-né) à lutter pour respirer la vie et la naissance de la BBC – mais les téléspectateurs sont distraits par l’ami de la mère FILMANT l’accouchement

Hier soir, le documentaire en six parties sur la BBC1, Life and Birth Suit les femmes et le personnel de trois des maternités les plus fréquentées de Birmingham

En un moment à couper le souffle, le bébé d’Ashleigh est né, luttant pour respirer

Mais les téléspectateurs ont été distraits par son amie qui filmait sur son appareil photo

Les téléspectateurs de la BBC se sont sentis émus après la naissance d’une petite fille qui luttait pour respirer dans une série documentaire d’hôpital qui a été diffusée hier soir.

L’épisode, le premier de six, a suivi les femmes enceintes et leurs familles dans les jours, les semaines et les minutes précédant l’accouchement dans trois des maternités les plus fréquentées de Birmingham .

Parmi les futurs parents se trouvaient Ashleigh, 22 ans, et son partenaire Luke, qui ont autorisé des caméras de la BBC dans la pièce pour la naissance de leur deuxième enfant.

Il y a eu un moment bouleversant lorsque les sages-femmes se sont précipitées au chevet de la mère après la naissance de sa fille qui luttait pour respirer. Cependant, certains téléspectateurs se sont retrouvés distraits par l’amie d’Ashleigh, qui filmait la naissance sur son appareil photo.

Le couple craignait que l’histoire ne se répète, mais leur fille a commencé à pleurer peu de temps après sa naissance.

Il y a également eu une naissance difficile pour la mère de deux enfants, Jodie, qui a découvert pour la première fois qu’il y avait des complications avec sa grossesse à son examen de 20 semaines. Elle a découvert que son bébé souffrait d’une maladie cardiaque et on lui a dit que son bébé devrait subir une opération après la naissance.

À 32 semaines, Jodie a été transportée à l’hôpital par son mari Dave et a accouché prématurément. Leur fille, Phoebe, a été transportée d’urgence aux soins intensifs où elle est restée pendant 12 semaines, jusqu’à ce qu’elle devienne suffisamment grande pour subir l’opération.