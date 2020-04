Blessée par balle, une femme est sauvée par ses implants mammaires

Cet événement serait sans doute tragique si cette femme qui marchait tranquillement dans les rues de Toronto, au Canada, n’avait pas mis des implants mammaires. Voici l’histoire

Cette femme marchait dans la rue lorsqu’elle s’est fait tirer dessus.

La victime n’a pas compris ce qu’il lui était arrivé. C’est après avoir vu du sang et ressenti des douleurs dans la poitrine, qu’elle s’est rendue aux urgences.

C’est là que les médecins se sont rendus compte qu’elle avait été victime d’un coup de feu qui a été amortie par ses implants mammaires.

Elle a été opérée et la balle avec une douille en cuivre de calibre 0.40 (10 mm) a été retirée sous son sein droit.

Le chirurgien a expliqué que la balle était entrée par le côté gauche et avait ricoché vers l’implant du côté droit.

« L’implant est la cause du changement de trajectoire de la balle. Du côté gauche se trouvent le cœur et les poumons – si la balle était allée dans la poitrine, la femme aurait eu une blessure bien plus sérieuse et potentiellement mortelle » a-t-il expliqué dans les médias.