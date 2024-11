Elle largue son ex et l’éjecte de la voiture en pleine vitesse (vidéo)

Un homme collant a été éjecté du capot d’une voiture après s’être agrippé au véhicule de son ex lorsqu’elle l’a largué.

La conductrice, qui a préféré ne pas être identifiée, a déclaré qu’elle avait été approchée par son ex sur son lieu de travail après qu’il ait refusé d’accepter la fin de la relation.

Lorsqu’elle est montée dans la voiture pour tenter de rentrer chez elle, la femme a été surprise de constater que son ex refusait de descendre de la voiture.

Des vidéos la montrent roulant à toute allure sur une chaussée avant de perdre le contrôle et de heurter un terre-plein central, envoyant son ex voler sur l’autoroute.

La police a déclaré qu’il n’avait miraculeusement subi que des blessures mineures.

L’incident a eu lieu le lundi matin 4 novembre, sur l’autoroute Anhanguera, à Campinas, Sao Paulo, au Brésil.

La petite amie a déclaré aux médias brésiliens : « Il est allé là-bas pour parler, pour raviver notre relation, et j’étais dans ma voiture. Et j’ai dit que je ne voulais pas parler, il a commencé à me menacer. […] là-haut, il m’a menacé de plusieurs manières.

« Et il y a eu un moment où il m’a bloqué la vue de là où j’étais, du côté droit. C’est à ce moment-là que j’ai perdu l’équilibre, parce qu’il a dit qu’il allait me tuer, et c’est à ce moment-là que tout cet accident s’est produit. »

Regardez la vidéo ci-dessous.

São Paulo

Homem arremessado de capô de carro em movimento é ex de motorista O ex-casal teve uma discussão no hipermercado onde a motorista trabalha. Lá, o homem ficou abalado emocionalmente e subiu no capô do carro 👀 pic.twitter.com/uw0iJoCKfp — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) November 4, 2024

Source AM