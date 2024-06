La police gambienne enquête sur la m0rt tragique d’Aja Majula Hydara, une jeune femme de 26 ans, déc€dée après avoir consommé une boisson contenant une substance suspecte.

L’incident s’est produit au Dune Night Club de Palma Rima le vendredi 21 juin 2024.

Aja Majula Hydara, résidente de Latrikunda German, a été transportée d’urgence à l’hôpital général de Kanifing après avoir subi de graves réactions suite à l’ingestion de la boisson contaminée. Elle est malheureusement déc€dée le samedi suivant.

La police gambienne a publié un communiqué le dimanche 23 juin, confirmant que des enquêtes préliminaires avaient révélé que la défunte avait consommé une dr0gue présumée. Un ami proche de la victime, Titi Camara, âgé de 23 ans et également de Latrikunda German, a été arrêté et est actuellement en garde à vue pour participer à l’enquête.

« La police de Kotu enquête sur la m0rt d’Aja Majula Hydara, 26 ans, de Latrikunda German, à la suite d’un incident survenu au Dune Night Club à Palma Rima le vendredi 21 juin 2024 », indique le communiqué. « Les enquêtes préliminaires indiquent qu’Hydara a eu des réactions graves après avoir consommé une dr0gue présumée et a été transportée d’urgence à l’hôpital général de Kanifing, où elle est déc€dée par la suite. »

Une source proche de la défunte a confié aux journalistes que quelqu’un aurait ajouté une substance inconnue dans la boisson d’Aja. « Je n’ai pas pu retenir mes larmes à cause de cette histoire. C’était une de mes bonnes. »

Le communiqué de la police poursuit en révélant que deux autres personnes ont également trouvé la m0rt après avoir consommé des dr0gues similaires. La police de Banjul enquête sur la m0rt subite d’Alhagie Darboe, 20 ans, qui serait déc€dé après avoir consommé une dr0gue dans un club, entraînant sa m0rt prématurée à la clinique Ndemban. Les autorités recherchent activement un certain Balanding, suspecté d’avoir vendu la dr0gue à Darboe.

De plus, la police de Barra enquête sur la m0rt de Bubacarr Sarr, 26 ans, qui aurait consommé du Kush. Après s’être automutilé en se coupant la langue, il est déc€dé à l’hôpital du district d’Essau le même jour.

À la lumière de ces événements tragiques, le Bureau de l’Inspecteur Général de Police (IGP) et l’ensemble de la direction de la police gambienne ont appelé au soutien public, en particulier des parents et des groupes de jeunes, dans la lutte contre l’abus et le trafic de dr0gue. Ils soulignent l’importance d’une coopération renforcée entre la police et le public pour rétablir la sûreté et la sécurité.

Source AM