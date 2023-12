Elle poignarde à mort une femme…par simple curiosité

En Corée du Sud, une femme de 23 ans condamnée à la prison à perpétuité après avoir poignardé à plus de 100 reprises une inconnue par « curiosité »

En mai dernier, une Sud-coréenne de 23 ans, nommée Jung Yoo-jung, a commis un effroyable meurtre sur une enseignante. Cette dernière est condamnée à la prison à vie après avoir poignardé à plus de 100 reprises et démembré sa victime par « curiosité ».

Ce vendredi 24 novembre, BBC News a rapporté un terrible fait divers qui s’est produit en Corée du Sud. Une jeune femme de 23 ans, passionnée par les séries et les romans policiers, a été condamnée à une peine de prison à perpétuité pour avoir tué une inconnue de sang froid en la poignardant à plus de 100 reprises « par curiosité », puis la démembrée. Une valise contenant les morceaux du corps de la professeure avait été retrouvée près d’une rivière.

Une enseignante poignardée à 100 reprises et démembrée

Un tribunal sud-coréen a condamné à perpétuité une véritable adepte du crime qui avait déclaré à la police qu’elle avait poignardé à morté un inconnu « par curiosité ». Il s’agit de Jung Yoo-jung, 23 ans, qui était obsédé par les émissions policières et les romans. Cette dernière avait obtenu de très bons résultats aux tests de psychopathe, a indiqué la police.

Obsédée par l’idée de « tenter un meurtre », elle a utilisé une application pour rencontrer une professeure d’anglais et l’a poignardée à mort chez elle en mai dernier. La jeune tueuse avait contacté une cinquantaine de personnes, en privilégiant les femmes, et leur avait demandé si elles donnaient des cours d’anglais à domicile. Celle qui est désormais emprisonnée à vie a ensuite acheté une tenue scolaire en ligne avant de se rendre chez sa victime âgée de 26 ans, vivant à Busan.

Une fois arrivée chez l’enseignante, elle a attaqué la femme, la poignardant plus de 100 fois, poursuivant son attaque frénétique même après la mort de la victime. La Sud-coréenne a ensuite démembré le corps de la femme et a pris un taxi pour jeter une partie des restes dans un parc isolé près d’une rivière, au nord de Busan.

Les émissions policières comme inspiration

La meurtrière a été arrêtée après que le chauffeur de taxi ait alerté la police au sujet d’un client qui avait jeté une valise trempée de sang dans les bois. Suites aux atrocités commises par Jung, les procureurs avaient demandé la peine de mort, une demande généralement réservée aux infractions les plus graves. Ces derniers ont déclaré au tribunal que la coupable était une célibataire au chômage qui vivait avec son grand-père et cherchait des victimes depuis des mois.

La police a déclaré que l’historique de navigation en ligne de Jung montrait qu’elle avait fait des recherches pendant des mois sur la façon de tuer et de se débarrasser d’un corps. Sa négligence a permis de prouver son meurtre macabre. La police a déclaré qu’elle n’a fait aucun effort pour éviter les caméras de vidéosurveillance, qui l’ont filmée entrant et sortant du domicile de la tutrice à plusieurs reprises.

Vendredi, un juge du tribunal du district de Busan a déclaré que le meurtre avait « répandu la peur dans la société qu’on puisse devenir une victime sans raison » et « incité à une méfiance générale » au sein de la communauté. Jung avait avoué son crime en juin dernier et a plaidé pour une peine plus clémente, affirmant qu’elle souffrait d’hallucinations et d’autres troubles mentaux à l’époque. Mais le tribunal a rejeté son argument car le crime avait été « soigneusement planifié et exécuté, et il est difficile d’accepter son allégation de troubles mentaux et physiques ».

De plus, ses déclarations à la police changeaient fréquemment. Initialement, Jung a déclaré qu’elle avait seulement déplacé le corps après que quelqu’un d’autre ait tué la femme, puis a affirmé plus tard que le meurtre était survenu à la suite d’une dispute. Finalement, elle a avoué que son envie de commettre un meurtre avait été éveillée par des émissions policières et des programmes télévisés.

Source OHM