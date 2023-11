Emigration : Des familles organisent des voyages privés

Le phénomène de l’émigration clandestine a pris une autre proportion inquiétante au point de devenir une affaire de familles voire de défis familiaux. En effet, selon Le Témoin des familles entières organisent discrètement des voyages « particuliers » à bord de leurs propres pirogues, sortes de « yachts » privés, pour tenter de rallier les iles Canaries espagnoles.

La preuve par Cayar, Mbour, Thiaroye où l’on apprend les départs de familles entières regroupant plusieurs membres y compris des bébés, neveux et petits-fils. Certains sont arrivés sains et saufs sur l’archipel espagnol, d’autres sont portés disparus. Mais attention ! Les conditions météorologiques ne sont plus favorables aux voyages à cause des vagues de froid glacial, des ouragans et des fortes averses qui s’abattent sur l’Atlantique et la Méditerranée. Donc tout départ « Barça ou Barsakh » devient un suicide collectif.