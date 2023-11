Gaz de Cayar Offshore : Petrosen aura 35% de part dans l’exploitation

Petrosen aura 35% de part dans l’exploitation du champ gazier Cayar Offshore. C’est à la suite de la sortie de British petrolium. Le gaz qui en sortira va fournir prioritairement le marché local.

British petrolium (Bp) a renoncé à tous ses droits et obligations sur le bloc Cayar offshore profond (Cop) dont 60% des actions étaient détenus par la multinationale britannique. C’est le résultat des « divergences de vues entre l’opérateur historique Bp (60%) et les autres membres de l’Association non-opérateurs, la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen), qui détenait 10%, et Kosmos 30% ». Dans un communiqué, Petrosen est revenue sur les conséquences de la sortie de Bp.

«Cette renonciation s’accompagne d’un transfert du rôle d’opérateur à Kosmos et du transfert de ses intérêts (60%) aux deux entités restant dans l’association (Petrosen et Kosmos), au prorata de leurs participations respectives, soit 15% pour Petrosen et 45% pour Kosmos. En conformité avec la non-participation de la société nationale aux risques liés à la phase d’exploration, il est convenu que les parts dues à Petrosen au titre de cette renonciation seront portées par Kosmos jusqu’à l’entrée en phase d’exploitation, au même titre que les 10% additionnels d’option d’augmentation déjà prévus par le Contrat de recherche et de partage de production (Crpp)», a expliqué le document repris par Senego.

Ainsi, l’entrée en phase d’exploitation, la Société nationale Petrosen pourra faire passer sa participation de 10% à 35%, sans contrepartie aucune. « Aussi est-il prévu l’entrée dans l’association, d’un nouveau partenaire par cession croisée de 32% des parts de Kosmos et 1% des parts de Petrosen, de sorte à obtenir une association composée, à terme, de Petrosen : 34%, Kosmos : 33% et Nouveau partenaire : 33%. Faisant ainsi de Petrosen, la partenaire majoritaire de la future association. Cette structuration marque un tournant dans la montée en puissance de la société nationale appelée à jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans la configuration des associations en charge de l’exploitation des ressources d’hydrocarbures du pays », lit-on dans le communiqué.

A cet effet, souligne le document, Petrosen et sa partenaire, Kosmos, travaillent sur un concept de développement innovant qui donne la priorité à la livraison rapide et compétitive du gaz naturel sur le marché intérieur combiné à la production de Gaz naturel liquéfié (Gnl) destiné à l’exportation.