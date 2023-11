Emigration : Exode massif des jeunes Sénégalais vers l’Europe

Les départs de jeunes Sénégalais vers l’Europe, dont des filles enceintes, ont atteint des niveaux alarmants. Adama Mbengue, président de l’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha), a mis en lumière cette situation en citant des statistiques préoccupantes. Selon un rapport des autorités espagnoles, entre janvier et octobre 2023, plus de 31 000 exilés ont atteint l’archipel des îles Canaries, alors que pour toute l’année 2022, ce chiffre était d’environ 15 000 sur l’ensemble du territoire espagnol, d’après les informations rapportées par Walf-groupe.com.

Adama Mbengue a souligné que le nombre d’arrivées en 2023 a largement dépassé celui enregistré en 2006, lors de la crise migratoire sans précédent aux Canaries, connue sous le nom de ‘Barca ou Barcac’. À cette époque, près de 31 678 migrants avaient atteint le territoire espagnol. En outre, selon des sources policières citées par le quotidien espagnol El País, près de 60 % des arrivées aux Canaries en 2023 seraient des Sénégalais, ce chiffre atteignant 90 % en octobre.

Le président de l’Adha a rappelé que ces chiffres ne prennent pas en compte les nombreux morts en mer Méditerranée, ni ceux dans les déserts de Libye ou du Niger. Selon Senego, il a également souligné que ces statistiques n’incluent pas ceux qui ont réussi à atteindre l’Italie par voie maritime en partant de la Tunisie. Selon lui, cette crise migratoire est due à l’absence de volonté politique et de politiques de jeunesse efficaces, au contexte socio-économique et politique du Sénégal marqué par l’inflation, la raréfaction des ressources halieutiques, le manque de débouchés professionnels et la restriction des moyens d’expression, entre autres facteurs.