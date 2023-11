Aliou Cissé sur l’arbitrage : « Je risque d’être suspendu »

Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, a ouvertement critiqué la qualité de l’arbitrage lors du match entre le Sénégal et le Soudan du Sud, où son équipe l’a emporté 4-0 malgré des décisions arbitrales discutables. Sa déclaration prudente, « Je vais mesurer mes paroles… je risque d’être suspendu », met en lumière les frustrations qu’il éprouve face à un système qu’il juge défaillant.

Durant la rencontre, plusieurs faits de jeu ont suscité la controverse, notamment un but d’Habib Diallo refusé pour un hors-jeu douteux, un penalty non accordé et un carton rouge non attribué au gardien adverse. Ces incidents ont alimenté les doléances de Cissé, qui considère que le Sénégal a été lésé.

Cissé a mis l’accent sur les défis auxquels sont confrontés les arbitres africains, souvent isolés et manquant de soutien adéquat. Il a mentionné le cas des arbitres venus du Lesotho, confrontés à un environnement francophone sans accompagnement. Cela souligne les lacunes en termes de préparation et de support aux arbitres dans des contextes linguistiquement et culturellement différents.

L’entraîneur a également interpellé la Confédération Africaine de Football (CAF), en insistant sur la nécessité de former et de soutenir davantage les arbitres. Il a questionné le statut, la rémunération et la sélection des arbitres sur le continent, notant une prolifération d’erreurs d’arbitrage durant les éliminatoires de la Coupe du Monde.