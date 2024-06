EMMANUEL MACRON EST UN HOMME POLITIQUE COURAGEUX

Il assume son leadership, et c’est pourquoi il a décidé avec courage et lucidité, d’appeler la France, son peuple à se tracer souverainement son destin, par un choix politique renouvelé de son Assemblée nationale, au sortir des élections européennes.

Un homme politique courageux est celui qui est suffisamment honnête pour dire la vérité quand il va à la conquête du pouvoir, et qui a le courage politique de questionner son peuple sur la mise en oeuvre de sa vision, sanctionnée positivement ou négativement par ses concitoyens même si c’est à l’occasion de consultations électorales sans rapport avec son mandat de Président.

Cela est important, car cette démarche montre combien le Président Emmanuel Macron est constant ; de l’offre politique plébiscitée par sa réélection, jusqu’à sa décision de ce jour, nul ne peut lui reprocher un reniement ou une promesse non tenue.

Cet homme est libre.

Et c’est pourquoi il n’attend pas la fin de son mandat pour laisser son pays à lui-même : il demande à cette France qu’il gouverne et qui lui fait confiance de déterminer tout de suite son destin, et de l’assumer devant les nations libres.

Emmanuel Macron sert au monde entier une belle leçon de démocratie à ma hauteur de la grandeur de la France, et il donne aux autres nations du monde la panacée contre le populisme, pernicieux système qui gangrène la démpcratie en portant les nouveaux habits du fascisme.

Cela me plait !

Et il le dit clairement : »

Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. Confiance en la France, pour dessiner l’avenir et non se replier. J’ai entendu votre message, et je ne le laisserai pas sans réponse. En ce moment de vérité démocratique, et alors même que je suis le seul responsable politique à n’avoir aucune échéance électorale personnelle, je sais pouvoir compter sur vous. La France a besoin d’une majorité claire dans la sérénité et dans la concorde. Être Français, c’est au fond choisir d’écrire l’histoire plutôt que de la subir ».

Belle allusion à Albert Camus !

Après la renonciation de François Hollande à sa seconde candidature, un Chef d’État français administre au reste du monde, et à l’Afrique anti-français, une belle leçon de démoctatie, et de leadership politique !