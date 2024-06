Lors d’une conférence politique au Grand Théâtre ce dimanche 9 juin 2024, le Premier ministre, Ousmane Sonko s’en est pris à la presse.

« Ce qui avait existé n’aura plus. Avoir un organe de presse et menacer des gens et faire du chantage sur les gens ne passera plus », a-t-il déclaré.

« Désormais, il ne sera plus toléré pour aucun journaliste ou maison de presse de donner des fausses informations sur qui que ce soit », a rajouté le premier ministre.