Emploi des jeunes : Amadou Hott construit un centre de formation dans la banlieue

Le Ministre du Budget et de la Coopération a répondu favorablement à l’appel du président Macky Sall à l’endroit des jeunes sénégalais. En effet, Monsieur Amadou Hott a construit un centre pour accompagner les jeunes dans l’employabilité qui a pour objectif d’assurer la formation professionnelle, des financements structurés, des techniques de recherche d’emploi, d’incubation et de promotion des matières scientifiques et techniques mais aussi l’apprentissage et le perfectionnement de l’anglais.

Le natif de Thiaroye veut accompagner les jeunes de la banlieue dans le cadre de la formation professionnelle pour être compétitif dans le marché de l’emploi mais aussi et surtout dans l’auto-emploi afin d’assurer un avenir meilleur.

L’ancien élève du lycée Limamou Laye de Guédiawaye a acheté la maison familiale qu’il a transformé en centre de formation dénommé Sidy Hott. Un geste symbolique hautement salué par les jeunes de la banlieue et particulièrement ceux de Yeumbeul Sud.

Ainsi, après l’appui aux mosquées, aux Daaras et aux femmes avec des financements, le Ministre Amadou Hott s’illustre de nouveau par son côté social et solidaire envers les jeunes et les femmes de la banlieue.