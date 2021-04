Le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) a été reçu, ce 5 avril par le vice ministre des affaires étrangères russes. En images la rencontre de Mankeur Ndiaye et Mikhaïl Bogdanov conseiller Afrique et Moyen Orient du Président Putin…