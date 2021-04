Emploi des jeunes…Cheikh Bamba Dièye revient sur l’échec du gouvernement

Un Conseil Présidentiel sur l’emploi des jeunes après 9 ans de gouvernance est un aveu d’échec.

Il en sera ainsi tant que nous continuerons à exporter nos matières premières, à attribuer nos marchés publics à des entreprises étrangères et surtout à former de manière aussi archaïque et inadaptée nos enfants.

Les vrais niches d’emplois que sont la pêche, l’agriculture, l’élevage et l’artisanat ne sont pas soutenues avec efficacité et efficience.

L’analyse sur l’emploi à offrir pas seulement aux jeunes mais aux sénégalais de tout âge est incomplète car elle ignore l’impacte de la pauvreté et ses nouvelles formes sur les ménages.

En plus de diversifier l’offre d’emploi, Il y a lieu d’amplifier l’aide directe aux ménages pour juguler la bombe sociale qui couve.

Sauver en urgence la famille et son intégrité est un impératif parce que manger à sa faim est devenu un parcours du combattant. Le quotidien de beaucoup de familles est un enfer silencieux.

Pour sauver le Sénégal, il faut à mon humble avis injecter beaucoup d’argent (bourses familiales) dans le quotidien des ménages et ensuite structurer et organiser avec rigueur et sans concession les filières d’intégration du citoyen particulièrement des jeunes dans le monde de l’emploi.

Cheikh Bamba Dièye