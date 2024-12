«En 20 ans, il y a eu 20.000 morts dans les eaux libyennes», selon…

C’est un euphémisme de dire que le phénomène migratoire a causé beaucoup de pertes en vie humaine en Afrique. Durant les deux décennies passées, une bonne partie de la jeunesse africaine, en quête d’un ailleurs meilleur, a été engloutie dans les eaux méditerranéennes. «Entre 2014 et 2017, il y a eu 15.634 morts dans les côtes libyennes. Il y en a eu 20.000 entre 1988 et 2009, en 20 ans, soit 1400 morts par an. Aujourd’hui, en 2024, on nous parle déjà de 5000 morts», a révélé Babacar Sèye, président de l’Ong Horizons sans frontières, qui faisait une conférence sur le thème : «La migration des jeunes face au défi de la formation professionnelle», lors de la cérémonie de graduation des étudiants du Centre d’informatique et de gestion appliquée (Ciga).

Pour illustrer ces chiffres, il a annoncé au moment où il animait cette conférence, le chavirement d’un bateau rempli de migrants dans les eaux mauritaniennes. Selon lui, le problème est complexe. «L’Europe s’active depuis la crise sicilienne à mettre en place une stratégie commune de gestion. Elle tente en vain de mettre un système de filtrage des migrants. C’est un problème complexe avec ses barricades juridiques, politiques. L’Europe a peur d’être détrônée socialement et culturellement. Depuis la chute du mur de Berlin, il n’y a plus d’idéologie. La seule idéologie qui existe aujourd’hui, ce sont les questions identitaires qui gagnent l’Europe», tente d’expliquer Babacar Sèye. Il ajoute : «Ils ne veulent pas une émigration extra-européenne.»

Malgré ces restrictions, les jeunes semblent toujours déterminés à tenter l’aventure. «Certains parents encouragent leurs enfants à l’émigration ou financent même leur voyage dont l’issue est incertaine.» Au regard de cette situation où le débat est campé sur la situation économique, le président d’Hori­zons sans frontières encourage les récipiendaires à se former avant d’entreprendre un voyage à l’étranger. «Pour voyager, il faut avoir une formation professionnelle», note M. Sèye. Lire la suite en cliquant ICI