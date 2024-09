Après l’agression à Hlm, le cambriolage de Keur Ndiaye Lô, on signale un autre à Keur Massar (Parcelles Assainies Unités 11). Des malfrats ont cambriolé, dans la nuit de dimanche à lundi, le magasin d’un jeune vendeur de téléphones portables et accessoires. Selon le journaliste Ayoba Faye qui a donné l’information, ils ont emporté des téléphone de marques iPhone et Tecno d’une valeur d’un million et la somme de 600 mille CFA.