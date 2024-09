Le marabout de Bagdad, Gaydel Borom Ndame, s’est indigné des propos tenus par cheikh Oumar Diagne, a l’égard des guides religieux et Tarikhas, les qualifiant d’être des véhiculeurs de blanchiment d’argent et franc-maçonnerie.

Selon lui, cela est ‘’une blasphème’’ et ne répond nullement à ces missions de nos dignes guides religieux, qui, durant ces moments font revenir les populations vers les vertus de l’islam et les bonnes pratiques, loin des ‘’schirks’’ et de la déviance vers le mal.

‘’Durant les Gamous et Magals, les ‘’salatoul fatiya, salatoul alah nabiyou’’ et des récitals du saint coran rythment les temps forts de ces moments de dévotion religieuse’’, a-t-il indiqué.

Il a prédit le mauvais sort pour les auteurs du mal vers l’islam et les guides religieux, de Touba, Medina Baye, Yoff, Thiènaba, Ndiassane à Tivaouane, ‘’ces derniers éveillent les citoyens du monde vers d’actes de bienfaits et non le contraire’’.

‘’Les enseignements de nos guides religieux sont parcourus à travers le monde entier, à l’image de l’enseignement du Prophète Mohamed (PSL), pour forger des musulmans dignes et vertueux, d’ailleurs, les vrais disciples de la Tidianiya, du Mouridisme, de la Khadriya entre autres, sont aujourd’hui des modèles dans la société sénégalaise et dans le monde entier’’, a-t-il relevé.

Gaydel a invité l’état à prendre ses responsabilités envers ces dérives véhiculées par des personnes bien identifiées, sinon les fidèles musulmans qui se sentent offensés prendront leur responsabilité pour régler les comptes à ces derniers’’.

‘’Tous nos hommes religieux ont été insultés et cela doit cesser, car les politiques qui n’ont aucune formation politique, sinon les insultes, ne doivent plus dicter leurs lois dans le monde par des insultes et invectives’’, avertit Gaydel.

Sinon, signale-t-il, ‘’les forces de résistance islamiques vont agir pour la protection de leur croyance, car les lanceurs d’alerte ne doivent être là, pour des blasphèmes contre l’islam’’, indique Borom Ndame.