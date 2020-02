Les Rapts d’enfants qui continuent de faire des ravages hantent de plus en plus le sommeil des populations . Le plus récent est celui du bébé d’un an enlevé à Niakhar hier matin et retrouvé mort à Fatick dans une maison en construction rapporte la Rfm.

Un autre cas d’enlèvement qui pose la question de l’insécurité de plus en plus grandissante dans le pays. L’auteur de cet acte n’a pas été retrouvé pour l’heure.