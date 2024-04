Enquêtes, audits…le bâteau de Macky coule, ministres et alliés fuient

Le Président de la République a lancé les enquêteurs aux trousses des voleurs de l’ancien régime. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a demandé que tous les rapports des cinq (5) dernières années soient publiés. Il a aussi demandé à ce que des audits soient effectués. Ce qui commence à faire trembler dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar de Macky Sall. Des alliés ont commencé à quitter le navire de l’ancien chef de l’Etat qui coule. D’anciens ministres ont même commencé à se reconvertir.

Benno Bokk Yakaar en a fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Grâce à cette coalition, Macky Sall avait réussi à réduire une bonne partie de l’opposition à sa plus simple expression. Mais cette machine politique n’aura pas été capable de freiner la marche de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ces deux membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont terrassé le candidat du président sortant. Le nouvel homme fort du Sénégal a décidé d’auditer la gestion de l’ancien régime.

Ces audits et la publication des rapports des corps de contrôle ne seront pas sans conséquences. Benno avait en son sein des personnes qui ont profité de leur position pour se sucrer sur le dos des sénégalais. Maintenant que les carottes semblent cuites, on note déjà le départ de certains alliés. D’autres ont préféré se faire tout petit. On ne les entend plus, on ne les voit plus. Les «pieux» font les cent pas à la Mecque. Pendant ce temps, Macky Sall, envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et les Planéte (4P) joue à l’apprenti d’Emmanuel Macron.

Le premier parti à quitter Benno Bokk Yakaar est l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD). « L’URD, après avoir constaté l’absence de lisibilité dans la direction et les intentions de Benno Bok Yakar, et tenant compte de sa propre situation actuelle, prend la décision de quitter cette coalition. Ce faisant notre parti retrouve toute la plénitude de sa liberté pour poursuivre, seul ou avec d’autres, le mouvement dans lequel il est désormais lancé », lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru. Allant plus loin, le secrétaire général du parti avance ne pas trouver l’utilité de rester dans la coalition BBY puisque que le capitaine est parti.

Un départ qui ne surprend pas beaucoup de sénégalais. L’URD est considéré comme un parti de transhumants. Quoiqu’il en soit, les camarades de Diégane Sène ne sont pas les seuls à tourner la page de Macky Sall. D’anciens ministres sont retournés à leurs activités d’antan. Mansour Faye, épinglé dans un rapport de l’OFNAC, va retourner dans le privé. Moussa Baldé va retourner à l’université. Pape Sagna Mbaye va retrouver son cabinet. Au moment où l’ancien ministre des Forces armées, Oumar Youm, reprend sa robe d’avocat.

Cette reconversion risque d’être de courte durée. Le régime de Diomaye compte mettre fin à l’impunité. Si on en croit Alla Kane de Maggui Pastef, la reddition des comptes ne sera pas un vain mot dans le langage des nouvelles autorités. Alors, tous ses ministres épinglés par les corps de contrôle doivent se préparer en conséquence. Les dossiers seront mis sur la table. Des gens vont rendre compte de leur gestion. Deux choix se présentent devant eux : rembourser l’argent détourné ou alors passer par la case prison.

Les prochains jours risquent d’être très mouvementés pour les hommes de Macky Sall. Ils vont rendre compte de leur gestion pendant les douze (12) dernières années. Mais une chose est sûre, ils ne doivent pas être les seuls à rendre compte. Une bonne partie des rapports a été publiée sous l’ancien régime et pourtant aucune action n’a été entreprise contre les ministres, DAGE et DG épinglés. Alors, Macky devrait être le premier à rendre compte de cette mauvaise gestion.

Si Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko veulent rester fidèles à leurs engagements, ils doivent auditionner Macky Sall. Il n’y a que comme ça qu’ils pourront satisfaire la demande nationale. Les nouvelles autorités ne doivent pas oublier pourquoi ils ont été élus. La moindre erreur leur sera fatale !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru