Incroyable ! Le PM joue au super héros…enquêteur, inspecteur, financier et justicier

Le Sénégal vient de basculer dans un nouveau régime. Et les nouvelles autorités ont de nouvelles ambitions. Et c’est l’un des plus hauts responsables de la nouvelle administration qui tient à jouer au justicier. Il s’agit du Premier ministre (PM) qui fait lui-même ses propres investigations, il mène ses propres enquêtes et dirige ses interrogatoires. C’est du jamais vu depuis 1960. Un Premier ministre hyper puissant qui n’a confiance en personne. Les dossiers chauds, c’est lui et personne d’autre. Le justicier Ousmane Sonko prend les choses…

Le Président de la République a prêté serment le 02 avril 2024. Il a, dans la foulée, nommé son Premier ministre (PM), Ousmane Sonko. 15 jours plus tard, le PM Ousmane Sonko débarque dans un bureau pour auditionner un chef d’entreprise et le DG d’une entreprise publique. Sonko arrive sans prévenir au Building Administratif Mamadou Dia et demande à interroger Bamba Ndiaye, patron de Bamba Ndiaye SA qui avait gagné le marché de réhabilitation du Building administratif et El Hadj Malick Gaye, directeur général de l’AGETIP, maître d’ouvrage.

Cette rénovation qui s’élevait à 17 milliards de francs CFA a soulevé une polémique sans précédent sous le régime de Macky Sall. Et Ousmane Sonko tient lui-même à régler ce problème. Ousmane Sonko fait fi de l’Inspection générale d’Etat (IGE), de la Cour des Comptes et de tout autre organe de contrôle habilité à pister les délinquances financières. Ousmane Sonko se fait justice lui-même. Il part avec un a priori. Il doit trouver des coupables à tout prix. Que fait-il de la présomption d’innocence ? Et nous avons des corps de contrôle pour faire ce job !

A ce que l’on sache, Ousmane Sonko est le Premier ministre nommé par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye. Il n’est pas un enquêteur et ne peut jouer le rôle d’un membre de contrôle d’un corps de l’Etat. Et même si c’était, il doit agir sur instruction de la hiérarchie qui a un calendrier précis pour s’employer dans ce domaine. Ousmane Sonko fait fi des règles et protocoles de la République. C’est lui qui décide de tout. Il n’a pas besoin d’instructions provenant du Chef de l’Etat que le peuple sénégalais a pourtant élu.

Du jamais vu, un Premier ministre qui débarque au Building administratif Mamadou Dia et qui veut interroger le maître d’œuvre chargé de la rénovation des lieux ainsi que le directeur général de l’AGETIP. Alors que sur simple instruction, un des corps de contrôle habilité aurait pu faire le travail nécessaire. Ousmane Sonko fait fi de cela. Il est pressé par son désir de vengeance au point de vouloir lui-même procéder à l’audition de toutes les personnes citées dans des scandales financiers.

Certes, le peuple sénégalais s’est prononcé massivement pour une reddition des comptes et que tous ceux qui sont cités dans les rapports des corps de contrôle soient appelés à rendre compte. Cela donne-t-il cependant des prérogatives à Ousmane Sonko pour qu’il se substitue au rôle que doit jouer les différents corps de contrôle de l’Etat. Le PM Ousmane Sonko veut agir à la place de tout le monde.

Désormais, le Sénégal lui appartient, se dit-il, lui le Premier ministre (PM) qui a tout simplement été nommé par celui que le Sénégal a élu pour qu’il préside les destinées de la nation. Ousmane Sonko est train de se conduire pour montrer que désormais c’est lui qui décide de tout au Sénégal. Les Sénégalais ont-ils élu un nouveau Président de la République qui agit sous la tutelle de son Premier ministre (PM) ? Du jamais vu !

Le PM Ousmane Sonko devient le maître du Sénégal. Il a décidé de faire justice par lui-même. C’est lui désormais qui décide de qui va répondre devant la justice. Il va jouer le rôle du procureur de la République et celui qui va prononcer la sentence contre tous ceux qu’il veut poursuivre. Ousmane Sonko cherche un héros pour le Sénégal…Et c’est lui-même. Désormais, c’est lui qui contrôle et décide de tout. Il effectue lui-même le travail confié aux différents corps de contrôle de l’Etat.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn