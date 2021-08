Entourage de Macky : la « remontada » de Amadou Ba

Un temps, il n’était plus dans les plans du Président. Mais depuis quelque temps, Amadou Ba a retrouvé la confiance de Macky Sall qui l’a associé à sa présentation de condoléances chez les Layènes et à Thiénaba. Un message politique en direction des prochaines Locales. Alors que Diouf Sarr avait profité de la disgrâce de l’Apériste des Parcelles assainies, son adversaire pour le contrôle de la mairie de Dakar.

Il est de ces images qui ne laissent jamais indifférent. Politiquement. Surtout lorsque cela vient d’un homme aussi politique que le leader de l’Apr. Dans un contexte électoral aussi important que la veille des élections territoriales. Samedi, le leader de Benno bokk yaakaar est allé présenter ses condoléances aux familles layène de Cambérène et à celle de Thiénéba suite au rappel à Dieu de leurs khalifes généraux. Et le fait marquant de cette visite, ce fut aussi la présence de Amadou Ba et de Diouf Sarr, en plus de Antoine Diome -ministre en charge du culte- qui accompagnait le chef de l’Etat.

Que le maire de Yoff soit dans la délégation présidentielle n’est pas un problème. Il les a même accueillis parce qu’il est chez lui, étant l’époux de la fille du défunt khalife. Mais que l’ancien ministre de l’Economie et des finances, Amadou Ba, y prenne part, cela suscite une lecture. Quel message l’acteur de ce jeu… politique, Macky Sall, voudrait-il lancer en associant Amadou Ba à cette visite ?

Coordon­nateur de l’Apr et de Bby des Parcelles assainies, tête de liste à Dakar avec la victoire peu évidente de la majorité aux Légis­latives de 2017, coordonnateur départemental lors de la Présidentielle de 2019…, il était, de fait, le patron de Dakar. Mais le voilà qui, à la faveur du remaniement du 1er novembre 2020, perd son poste ministériel, dans la disgrâce, au point même qu’il était annoncé mort.

Politiquement. Eloigné des intrigues du Palais et de l’Apr où se font et…Lire la suite en cliquant ici