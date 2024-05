Nigeria: un entraîneur de football tente de s0domiser un joueur

Des agents du Département de la sécurité de l’État ont arrêté un entraîneur de football travaillant avec une équipe de football masculine à Osogbo, dans l’État d’Osun au Nigeria, alors qu’il tentait de sod0miser l’un de ses joueurs.

Des sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, ont déclaré dimanche que le suspect, simplement identifié comme Adebisi, avait été arrêté dans la région mercredi dernier par des agents du DSS, qui ont agi sur information.

Il a en outre été rapporté que Adebisi avait rencontré la victime, simplement identifiée comme étant Michael, lors d’une séance de formation dans un lycée et l’avait emmenée dans un endroit isolé, où il avait tenté de toucher ses parties génitales. Mais pendant que cela se passait, un gardien travaillant dans l’école, censé s’être déplacé, est soudainement apparu et a ainsi contrecarré le plan de l’entraîneur. La victime a raconté comment il avait joué le jeu de l’entraîneur, ce qui avait conduit à son arrestation.

« Ce qui s’est passé, c’est que j’ai rencontré l’entraîneur Adebisi dans la cour de récréation du lycée Fakunle, à Osogbo », a-t-il déclaré.

« Je le connais très bien ainsi que certains de ses anciens joueurs. J’y suis allé pour m’entraîner. Après l’entraînement, il m’a emmené dans un endroit isolé de l’enceinte et il a voulu toucher mes parties génitales. J’étais mécontent. Je ne lui ai pas permis. Quand j’en ai parlé à quelques autres joueurs, ils ont condamné son action et m’ont conseillé de le bloquer et d’arrêter de discuter avec lui. J’en ai également parlé à une personne âgée qui m’a demandé de le débloquer, mais l’affaire a été signalée au bureau du DSS à Osogbo » dit-il avant de conclure.

Alors, j’ai joué le jeu et nous avons recommencé à discuter. Il y a environ deux semaines , il m’a de nouveau invité au terrain de Fakunle. Après l’entraînement, il m’a emmené dans un endroit isolé et m’a montré ses parties intimes. Pendant ce temps, un agent de sécurité passait et nous a vus. »

Source AM