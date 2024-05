Macky tend un piège à Amadou Ba…avec ses « amis »

Macky Sall ne veut surtout pas que son « candidat » à la présidentielle vienne perturber son hégémonie dans l’opposition. Le grand chef de l’APR ne veut pas de remous dans son parti en son absence. Amadou Ba est retourné au Sénégal et s’apprête à lancer la révolution dans l’APR, ce qui fragiliserait l’APR. Alors, Macky Sall a tendu un grand piège pour faire reculer Amadou Ba ou le faire renoncer à son projet. Et pour que son piège fonctionne, Macky Sall a mis à contribution les plus proches « amis » de…Amadou Ba.

Amadou Ba a du pain sur la planche. Il a chuté à la présidentielle avec le concours de son propre chef. Et aujourd’hui, il s’apprête à vivre un cauchemar avec ce que Macky Sall lui réserve. Amadou Ba, de retour au Sénégal après une absence de plus d’un mois, s’apprête à lancer son parti. Ce qui met le patron de l’APR dans tous ses états. Macky Sall veut liquider Amadou Ba tout en continuant à le garder à l’œil.

Macky Sall sait qu’un parti de Amadou Ba va dégonfler l’Alliance Pour la République (APR). Et Macky Sall ne veut pas d’un parti en lambeaux après la défaite à la présidentielle. Plusieurs cadres de l’APR et pas des moindres sont prêts à rejoindre Amadou Ba dans sa nouvelle aventure. Ils savent très bien que ce n’est pas Macky Sall, mais Amadou Ba qui représente l’avenir.

Et Macky Sall conscient de tout cela, est en train de tout faire, de concocter toutes sortes des plans afin de neutraliser Amadou Ba. Pour cela, il veut faire reculer Amadou Ba. Mais puisque ce dernier ne veut plus prendre langue avec lui, il lui tend un piège. Et il veut faire tomber Amadou Ba en utilisant ses proches. Un véritable plan machiavélique est mis en œuvre pour saboter toutes les entreprises de Amadou Ba.

L’approche serait de tout faire pour dissuader Amadou Ba de créer son parti. Alors des proches de Amadou Ba sont envoyés par Macky Sall pour l’en dissuader. Et des propositions sont faites. Un bon poste au FMI avec l’aide de son ami Emmanuel Macron. Des proches de Amadou Ba sont envoyés à son domicile avec des propositions d’un poste très haut élevé au FMI. Et il s’avère que Macky Sall a décidé d’en parler à son ami Emmanuel Macron dont il est l’Envoyé spécial.

Emmanuel Macron subit déjà des attaques du nouveau régime au pouvoir au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko qui se considère un Président-bis a lui-même annoncé la couleur lors de la visite de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise au Sénégal. L’Elysée sent déjà comme un danger la perpétuation d’un tel régime au Sénégal.

Emmanuel Macron est prêt à tout faire pour faciliter la chute dans les plus brefs délais du nouveau régime. Pourquoi pas dès l’élection présidentielle en 2029 ? Et pour cela, Emmanuel Macron qui tient à ce que les intérêts de la France au Sénégal ne soient pas menacés, peut accéder à tous les désirs de Macky Sall à qui il fait confiance en le nommant Envoyé spécial des 4P.

Donc, Macky Sall espère obtenir le soutien d’Emmanuel Macron pour caser Amadou Ba dans de hautes fonctions au sein du FMI (Fonds monétaire international). Ainsi avec ses nouvelles fonctions et préoccupé ailleurs. Amadou Ba aura les esprits ailleurs plutôt que le Sénégal. Un plan qui vise qu’à liquider politiquement Amadou Ba, et ourdi par Macky Sall. Non content d’avoir joué grandement à la défaite de Amadou Ba lors de l’élection présidentielle, Macky Sall continue de comploter pour mettre hors de circuit définitivement Amadou Ba de la scène politique nationale.

L’ancien président compte utiliser tous les moyens pour neutraliser Amadou Ba, car la décision de Amadou Ba de fonder son propre parti, l’a vraiment pris de court alors qu’il pensait le maintenir au sein de l’APR pour mieux le liquider définitivement sur le plan politique.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn