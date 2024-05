Un membre de Pastef fait de graves révélations sur…Le PROJET

Un PROJET, c’est ce que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a vendu aux sénégélais. Si Bassirou Diomaye Diakhar Faye est devenu le président de la République et Ousmane Sonko son premier ministre, c’est parce qu’ils ont promis à leur électeurs de profonds changements. Malheureusement, ils ne sont pas encore arrivés à concrétiser leurs promesses. Le fameux PROJET bute toujours sur des obstacles. Pour ne rien arranger, certains commencent à être trop bavards au sein de ce parti. Un fervent défenseur de l’actuel PM a fait une sortie qui fait grand bruit sur la toile. Une sortie qui peut lui coûter cher.

Rupture c’est le mot qui revient souvent dans les discours des dignitaires du nouveau régime et de Pastef. Ces hommes et femmes veulent faire mieux que Macky Sall. Le Pastef a toujours fait croire aux sénégalais à un projet qui est en gestation. Une fois au pouvoir, les patriotes font déjà face aux réalités de la politique. Pour des personnes qui ont toujours combattu Benno, les patriotes ne font pas encore mieux. Ils glissent dangereusement vers la voie qui a perdu Macky. En l’espace de 48 heures, deux (2) personnes ont été arrêtées pour offense au premier ministre. Ils ont émis des critiques acerbes contre Ousmane Sonko. Ce qui a poussé le Procureur à s’autosaisir.

Loin de défendre Bah Diakhaté, le Procureur a devant lui un cas plus grave à traiter. En effet, un membre de Pastef a fait de graves révélations sur les réseaux sociaux. Cette personne est connue de tous. A visage découvert, Ousmane Tounkara de Pastef est revenu sur le rôle qu’il a joué lors des dernières manifestations qui ont fait une soixantaine de morts au Sénégal. Dans ses propos largement repris sur la toile, il a fait des aveux d’une gravité inouïe. Ce «défenseur du projet» révèle une implication directe dans des actes violents et destructeurs. Il admet sans équivoque avoir insulté des personnes, provoqué des divorces, acheté des cocktails Molotov, et incité à la violence.

Pire encore, ses paroles et ses actions ont conduit à la mort de jeunes qui croyaient en lui (voir vidéos). Des révélations qui rejoignent les déclarations de l’ancien ministre de l’Intérieur. Antoine Félix Diome a toujours déclaré que des personnes étaient tapies derrière ses actes de vandalisme et de violence dans Dakar et sa banlieue. Cette sortie de Tounkara confirme les propos d’Antoine Diome. Ces propos sont d’une telle gravité qu’il devrait pousser les autorités à réagir. Cette personne devrait être poursuivie pour terrorisme et complot contre l’Etat. Si Bah Diakhaté est arrêté pour des propos contre le premier ministre, qu’en devrait-il être pour Tounkara qui a reconnu son rôle dans les dernières manifestations ?

Les nouvelles autorités prônent la rupture. Alors, les propos gravissimes de Ousmane Tounkara ne sauraient être laissés impunis. Cette situation pourrait faire penser à l’impunité. De tels individus représentent un gros danger pour un pays de droit. Si le président Bassirou Diomaye Faye laisse de telles choses se , il aura une gouvernance très difficile. Les sénégalais établis à l’étrangers en ont fait voir de toutes les couleurs à son prédécesseur.

Ousmane Tounkara n’a pas tort dans certaines de ses déclarations. Depuis l’étranger, il a descendu toutes les personnes qui étaient contre Ousmane Sonko. Dans sa folie verbale, il n’épargnait même pas les religieux. Combien de fois s’en est-il pris au porte-parole du Khalife des Mouride ? Que n’a-t-il pas dit à Sokhna Baly Mountakha ? Des déclarations qui, faut le rappeler, avait mis une bonne partie des Mourides en colère. Ses attaques et celles de Akhenaton ont fait de Pastef le mal aimé dans certains foyers religieux. De tels individus n’ont plus leur place dans un régime de «rupture».

Les actes de Tounkara ne peuvent et ne doivent pas rester impunis. Pour être en adéquation avec leurs idéologies, les nouvelles autorités doivent mener une enquête approfondie sur ses aveux pour rendre justice aux martyrs. Chaque vie perdue, chaque jeune blessé ou handicapé à cause de ses actions, mérite justice. D’ailleurs au sein de Pastef, rares sont ceux qui partagent la position de Tounkara. Cette sortie est dénoncée au plus haut sommet. Malheureusement, certains théoriciens du chaos semblent être en phase avec lui. Cette déclaration pourrait créer un précédent dangereux.

Mais attention, quand on sème les Ousmane Tounkara, Mollah Morgun, Akhenaton ou Azoura Fall, on ne doit pas être étonné de récolter un Bah Diakhaté. Ce pays a trop souffert à cause d’une certaine élite politique, l’heure est venue de donner aux sénégalais un nouveau souffle.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru