Envoi de soldats…Des sénégalais menacés au Niger

Le Sénégal va envoyer des troupes au Niger si la Cedeao décide d’une intervention militaire. Cette déclaration faite, hier, par la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, lors de la rencontre « Gouvernement-Presse » a mis les Nigériens dans tous leurs états. Et il y a une vive inquiétude chez les Sénégalais résident dans ce pays ou en mission. Bés bi a obtenu des confidences qui font froid dans le dos.

« Un Nigérien m’a trouvé ce jeudi dans un restaurant de Niamey et m’a copieusement insulté. Il a juré que tous les Sénégalais vont quitter leur pays. Ça c’est une scène que j’ai vécue moi-même. Donc, nous demandons à nos autorités d’y aller avec prudence et tact et qu’elles sachent que nous ne sommes plus en sécurité », confie un homme qui ne sait plus où donner de la tête.

Puis une dame, la voix tremblotante, affirme avoir reçu un audio d’une amie nigérienne qui lui dit : « Macky Sall a décidé d’envoyer des militaires sénégalais pour s’en prendre au peuple nigérien. Ce sera œil pour œil, dent pour dent. Presque tous les Nigériens me connaissent, et je ne doute pas qu’en cas d’intervention, ils ne vont épargner personne. Je vous demande à vous autres compatriotes de ne provoquer personne. »

Bés bi a pu entrer en contact avec d’autres Sénégalais de passage à Niamey qui interpellent l’Etat du Sénégal sur la situation que les Sénégalais vivent. « J’avoue que c’est dans l’après-midi (hier), après la déclaration de Aïssata Tall Sall, qu’ils sont devenus comme des fous et ont commencé à menacer des Sénégalais. Certains compatrio tes sont prêts à être rapatriés. Donc, qu’ils pensent à ceux qui sont là », dit-il.