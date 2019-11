Equipe de France : Pogba et Matuidi…menacés

Absents pour les deux matches face à la Moldavie (2-1) et en Albanie (2-0), Paul Pogba et Blaise Matuidi ont vu Corentin Tolisso briller à Tirana.

Les absents ont toujours tort. Notamment en cas de victoire. Didier Deschamps l’a d’ailleurs clairement laissé entendre à l’issue de la belle victoire remportée par les Bleus à Tirana (2-0). « Ces deux matches sont à mettre au crédit de ceux qui étaient là et qui ont eu du temps de jeu », a-t-il ainsi confié.

Particulièrement à son avantage dans l’entrejeu, Corentin Tolisso n’a clairement pas fait le voyage pour rien. Non seulement car il a ouvert son compteur but en sélection mais surtout parce qu’il a été rayonnant au milieu de terrain, notamment dans la construction, sa fiabilité technique et ses passes vers l’avant apportant beaucoup de sécurité dans le jeu des Bleus. De quoi clairement lui permettre de prétendre jouer les premiers rôles aux côtés de l’indispensable N’Golo Kanté.

Sur le flanc pour ces deux derniers matches des éliminatoires, Blaise Matuidi et Paul Pogba voient en tout cas revenir dans le jeu un concurrent de poids. Et ce d’autant plus que l’un pourrait bien finir par être rattrapé par ses 32 ans bien sonnés et que l’autre ne se sort pas de ses pépins physiques à répétition, sans compter les résultats pour le moins décevant de Manchester United.

Encore faut-il que l’ancien Lyonnais joue régulièrement avec le Bayern Munich. Victime d’une rupture des ligaments croisés la saison dernière, le milieu bavarois a joué 13 matches depuis la rentrée pour seulement 823 minutes de jeu. « Coco, c’est Coco. Je savais déjà avant, à la Coupe du monde, que c’est un milieu complet. J’espère qu’au Bayern, il arrivera à avoir du temps de jeu », a d’ailleurs commenté Didier Deschamps en conférence de presse.

L’intéressé a en tout cas apprécié sa soirée à Tirana. « Je m’étais dit qu’il fallait que je donne tout sur une course, sur une trajectoire, pour marquer. Et voilà, ça a payé, a expliqué le milieu tricolore au micro de TF1. Je suis content. J’avais besoin d’un match référence en Bleu, surtout depuis ma blessure. Il faut un peu de temps pour revenir. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe. Il faut encore continuer à travailler. »