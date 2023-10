Escroquerie : Des taximen perdent 22 millions pour émigrer aux USA via le Nicaragua

Le désir de migrer n’a pas de prix pour certains Sénégalais. Mansour Ndoye, Thierno Ndiaye et trois de leurs collègues en sont la preuve. Ils sont tous taximen et ont tous vendu leurs véhicules pour s’offrir un billet du Nicaragua pour rejoindre les United States of America (Usa). Malheur à eux d’être tombés sur le dénommé Mouhamed Diop. Le voyagiste établi aux Usa leur a promis le ticket de l’aventure. Les acolytes sous conseil du nommé Demba Ndoye, ont remis la somme de 22 millions 700 mille à Mouhamed Badiane, délégué de Mouhamed Diop.

Selon toujours les explications du parquet, repris par Actusen, plusieurs entrevues ont eu lieu pour organiser le voyage du Nicaragua. Le 15 juin, M. Badiane a convoqué D. Ndoye sous instruction de M. Diop pour des formalités de pré enregistrement fictifs en leur soutirant la somme de 900.000 F Cfa chacun. Le voyage est fixé pour la date du 17 juin. Mais, poursuit la parquetière,” un peu avant l’embarquement, M. Badiane leur a fait savoir qu’il est confronté à des difficultés et a demandé 302.000 F Cfa pour supporter les frais de changement de billets et d’itinéraire.”

Cette nouvelle requête a éveillé le soupçon chez les taximen. Ils se sont rendu compte qu’ils étaient en train d’être grugés. Ainsi D. Ndoye a donné rendez-vous à Badiane sous le prétexte de lui remettre l’argent ; il sera accueilli par les policiers et embarqué. Hier, face au juge des flagrants délits de Dakar, il a déclaré n’avoir jamais encaissé l’argent. L’animateur jure n’avoir retiré que des colis pour Mouhamed Diop et ignorer complètement le contenu. “Je n’ai jamais vu les deux plaignants. J’ai récupéré un colis pour M. Diop. Je l’ai déposé dans un bus pour Kaolack. Certainement c’étaient leurs passeports mais je n’en sais rien”, s’est défendu M. Badiane. Les parties civiles présentées l’ont démenti en indiquant les dates et lieux de remises. ” Cinq taximen ont vendu leurs véhicules. Chacun lui a remis 1, 460 millions FCFA. La première rencontre a eu lieu à la Place de l’indépendance”, a indiqué M. Wade.

«Ce jour-là, on lui a remis 5 passeports et 22 762 000 FCFA. Le soir, il nous a donné des réservations de billets à la place des billets», a rétorqué D. Ndoye. Th. Ndiaye a renseigné avoir versé l’argent au prévenu à l’Ambassade des USA. Au regard des déclarations de ses clients, l’avocat des victimes a réclamé 40 millions FCfa de dommages et intérêts. La parquetière est d’avis que les éléments matériels qui caractérisent l’escroquerie sont très bien établis. Elle a requis six mois ferme.

Me Abdoul Daff pour la défense interpelle le tribunal : ” Est-ce qu’on peut condamner M. Badiane sachant que l’objet du contrat est illicite ?” Condamner Mouhamed Badiane, poursuit-il, c’est encourager les aventuriers, les vendeurs de rêves ou les acheteurs de rêves. Il faut leur faire comprendre qu’on peut travailler avec 22 millions au Sénégal. De son avis, il n’y a aucun écrit attestant l’existence de l’argent et qu’en réalité, Demba Ndoye est le principal responsable. Cependant, le tribunal a reconnu Mouhamed Badiane coupable de complicité d’escroquerie. Il l’a condamné à six mois dont deux mois fermes et à payer la somme 25 millions en guise de dommages et intérêts.