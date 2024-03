ESPAGNE : Election Présidentielle 2024 au Sénégal : 43.500 Electeurs attendus aux urnes

L’élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal représente un moment décisif pour la démocratie du pays, et cette importance s’étend même aux Sénégalais résidant en Espagne. Avec une diaspora sénégalaise aussi nombreuse, comptant 43 500 inscrits en Espagne, leur participation revêt une signification particulière dans la détermination de l’avenir de leur nation.

Cette diaspora constitue une force vive, apportant avec elle une diversité d’expériences, de perspectives et de compétences précieuses pour le développement du Sénégal. Leur vote transcende les frontières physiques, car il s’agit d’un acte d’engagement envers leur patrie, un moyen concret de contribuer à façonner les politiques et les orientations du pays.

Les autorités consulaires et la Decena ont reconnu cette importance en prenant des mesures pratiques pour faciliter le vote des Sénégalais résidant en Espagne. La mise en place de 48 lieux de vote et de 94 bureaux démontre leur engagement à garantir que chaque voix compte, où que se trouvent les électeurs. Cette logistique reflète l’importance accordée à la participation de la diaspora dans le processus démocratique sénégalais.

Le communiqué numéro 005 /2024 du Consulat Général du Sénégal á Madrid, appelant à un vote calme, souligne l’impact et la responsabilité qui accompagnent le pouvoir de vote. Chaque bulletin exprimé par un Sénégalais de la diaspora en Espagne représente un choix pour l’avenir de son pays, une opportunité de contribuer à la construction d’un état de droit et d’une société plus juste et prospère.

Le vote des Sénégalais de la diaspora est bien plus qu’un simple acte électoral, c’est un moyen puissant de participer à la vie politique et sociale de leur nation. En exprimant leurs préférences et leurs aspirations, ils influencent directement les décisions qui façonneront le futur du Sénégal. Leur contribution est donc indispensable pour garantir une représentation équilibrée et inclusive de l’ensemble de la population sénégalaise.

En définitive, chaque vote émis par un Sénégalais de la diaspora en Espagne est un pas vers un avenir meilleur pour le Sénégal, renforçant ainsi les fondements de la démocratie et de la citoyenneté.

L’importance de leur participation ne peut être sous-estimée, car elle témoigne de leur attachement profond à leur pays et de leur engagement à le voir prospérer dans les années à venir.

MOMAR DIENG DIOP/ESPAGNE

A suivre la carte électorale et les lieux de vote en Espagne.