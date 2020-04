Et Amadou BA monta au créneau et rassure !…Par Touradou Sow

Depuis quelques jours, certaines mauvaises langues se délient pour apporter le discrédit sur la gestion du fonds COVID-19 et, notamment, sur la répartition des 12,5 milliards.

Ce jeudi 09/04/2020, Le ministre Amadou Bâ est monté au créneau pour défendre, une fois de plus, cette vision à la fois humanitaire et généreuse du chef de l’Etat Monsieur Macky SALL.

En effet, il ressort de l’allocution du chef de la diplomatie sénégalaise une prise en charge des sénégalais en situation de vulnérabilité et de précarité due au non-renouvellement de leur carte de séjour. Entrent dans cette catégorie : les étudiants non boursiers, les retraités ainsi que ceux qui ont une activité informelle comme les vendeurs à la sauvette.

Pour l’allocation des fonds, des commissions consulaires seront mises en place. Elles seront composées de l’Ambassadeur du pays de résidence (président), du Consul ou responsable des affaires consulaires, d’agent comptable et de député(s) de la diaspora de même qu’un ressortissant de la communauté.

Concernant le rapatriement de corps de Sénégalais victimes du Coronavirus à l’étranger, la position du Sénégal est claire. Le Gouvernement ne saurait faire preuve de légèreté en rapatriant des corps contaminés au Sénégal. En revanche, l’Etat se charge des conditions d’inhumation car les agents consulaires ont procédé à des achats de carrés dans les cimetières musulmans et catholiques. «Une bonne partie du premier milliard dépensé sur les 12 milliards va dans cette mission. Les dépouilles des Sénégalais non décédés du Coronavirus peuvent être rapatriées comme cela se faisait en temps normal », a clôturé le ministre. Un discours qui assure et rassure donc plus d’un citoyen sénégalais.

Touradou SOW

Responsable APR

Commune des Parcelles Assainies( Dakar)